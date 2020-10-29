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خالد عكاشة عن أحداث فرنسا: أردوغان يهدد أوروبا ومخابراته تحرك الإرهابيين

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:25 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات  الاستراتيجية، إن هناك أياد خفية تقف  وراء تحريك الهوس والاحتقان وتنفيذ عمليات إرهابية في فرنسا.

وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة": "فرنسا شهدت اليوم 5 عمليات إرهابية ونتحدث عن أمر ليس عفويا.. هناك من يشن حرب حقيقية على فرنسا".

وتابع خالد عكاشة: "فرنسا أخطأت عندما خرجت ببعض التصريحات والتصرفات التي تصدرت المشهد، ويتم الآن استدراجها كي يتم ضربها بالإرهاب".

وأردف خالد عكاشة:" أردوغان استطاع خلال السنوات الماضية أن يهدد أوروبا بسلاح المهاجرين ولم يكن تهديده عفويا والاستخبارات التركية تحرك العديد من العناصر والمقاتلين الأجانب".

واستطرد خالد عكاشة: "فرنسا تتحدث بشكل صريح عن الخطر التركي في المنطقة وتحدثت في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وتدفع ثمن ذلك الآن".

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