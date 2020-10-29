AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد موسى يهاجم الاتحاد الافريقي بعد تأجيل دورى الابطال

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:31 م
أحمد موسي
أحمد موسي
Advertisements
عبدالله هشام
هاجم الاعلامي أحمد موسي ، الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد قرار تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى أبطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية .  

وكتب الاعلامي احمد موسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : من يدير الاتحاد الافريقي لكرة القدم
من يتحكم في قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم ؟ .

وأضاف : كيف يؤجل مباراة الزمالك في نصف النهائي دون تحديد موعد لها رغم شفاء معظم لاعبي الرجاء المغربي ؟ ولماذا لا يحدد موعد النهائي ؟ الأهلي والزمالك هما المتضرران من إنحياز إتحاد أحمد أحمد ..

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية .  

وكتب الاتحاد الافريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية ، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.

واشار الاتحاد ان البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لافضل حل . 

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
أحمد موسى يهاجم الاتحاد الافريقي بعد تأجيل دورى الابطال

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال إلى 1 نوفمبر.. والنهائي في موعده

مهزلة وفضيحة.. خالد الغندور عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. أحمد عيد يفتح النار على الاتحاد الإفريقي ومجلس القلعة البيضاء

علينا قبول الأمر الواقع.. عمرو زكي عن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء

الوداد يعلن سلبية مسحات الفريق قبل مواجهة الأهلي في دوري ابطال افريقيا

ترشيحاتنا

اقض على الكسل.. دراسة تكشف أفضل وقت للاستحمام

شمس الكويتية: أنا عندي انفصام في الشخصية اللي هيتجوزنى هجنن أمه

أخبار الرياضة | تأجيل مباراة الزمالك والرجاء مجددًا وتعديل موعد النهائي.. محمد صلاح يكشف حقيقة إصابته

أول تحرك لـ تونس عقب الكشف عن هوية منفذ هجوم نيس

من موقع هجوم نيس.. ماكرون يعلن رفع مستوى التأهب على الأراضي الفرنسية

انتماء تاريخي.. قبائل أفريقية تعيش وسط الحيوانات المفترسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطبخك.. 8 عناصر غذائية لبشرة مثالية

اقض على الكسل.. دراسة تكشف أفضل وقت للاستحمام

شاهد.. أب وأم يتركان طفلين داخل قفص وسط شارع مزدحم والسبب مفاجئ