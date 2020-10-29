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حوادث

ضبط 1661.5 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:00 م
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
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محمود زيدان
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار الحملات الرقابية  والتفتيشية على منافذ بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين‫، بالإضافة إلى استمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تحت إشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، و الدكتور محمد السيد براوي، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر. 
 
‫وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حملة الرقابة التموينية بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري، تمكنت  ‫من ضبط 1661.5 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ما بين 1400 كجم كبده اشتباه صلاحية، و 150 كجم كبده، و 28 كجم لحوم، و 68 كجم دواجن، وتحرر المحضران رقما 2116، 2117 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان كفر الشيخ، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة. 
 
جدير بالذكر، أن هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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