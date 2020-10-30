من الشجر للحجر.. جنة الزيتون تغطي مسار ترعة السلام بسيناء

، باعتبارها مصدر دخل رئيسي، فهم يعتمدون على محصولها من

وقد بدأت سيناء تخطو خطوات جادة في مجال صناعة زيت الزيتون، حيث تتميز بإنتاج زيت زيتون نقي ، بما يتناسب مع المواصفات القياسية للأسواق الخارجية ، والذي يتم تصدير كميات كبيرة منه إلي دول إيطاليا وأسبانيا واليونان ومعظم الدول العربية.

وأكد أنه يمكن زراعة أصناف متميزة تعطي نحو 25% من زيت صافي بدرجة نقاء عالية طبقا للمواصفات العالمية.

وأكد أنه يمكن زراعة أصناف متميزة تعطي نحو 25% من زيت صافي بدرجة نقاء عالية طبقا للمواصفات العالمية.

قال سليمان العكش من قرية الشوحط ببئر العبد ، ان مستقبل زراعة اشجار الزيتون علي مسار ترعة السلام، وان توزيع الارضي علي المنتفعين من ابناء سيناء وغيرهم من مختلف محافظات مصر ، سيؤدي الي زيادة المساحات المنزرعة بأشجار الزيتون التي تعطي إنتاجا عاليا من الزيت.

قال سليمان العكش من قرية الشوحط ببئر العبد ، ان مستقبل زراعة اشجار الزيتون علي مسار ترعة السلام، وان توزيع الارضي علي المنتفعين من ابناء سيناء وغيرهم من مختلف محافظات مصر ، سيؤدي الي زيادة المساحات المنزرعة بأشجار الزيتون التي تعطي إنتاجا عاليا من الزيت.





وقد سجل هذا الموسم ارتفاع غير مسبوق في الاسعار حيث سجل الأسمر 20 جنيها للكيلو و13 جنيها للأخضر، كما يصل سعر تنكة زيت الزيتون والتي تزن 16 كيلو جرام إلى نحو 1300 جنيها.





وقال علي سلمي، صاحب مصنع لعصر الزيتون بالعريش، ان كل الظروف مهيأة لنجاح زراعة شجرة الزيتون في مصر بصفة عامة وفي شمال سيناء بصفة خاصة ، وأضاف انه لابد من استغلال المساحات الزراعية بما يسمح بتحقيق المستهدف ، وزيادة كميات زيت الزيتون لتغطية احتياجات الأسواق العالمية والمحلية ،حيث ان المطلوب تصديره سنويا يتعدى 3 آلاف طن .





وقال المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ان وجود منظومة من "معاصر" الزيتون بالمحافظة بطاقات متنوعة يساعد في سرعة عصر المحصول وقت "جنيه" مباشرة استنادا إلي المقولة الشهيرة "من الشجر للحجر" وهذا بدوره يساعد علي خفض نسبة الحموضة إلي اقل من معدلها الطبيعي وهي 1%.





وقال، إنه تم التنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية لزراعة أصناف مميزة تعطي نسبة كبيرة من زيت الزيتون -ومن أهمها المانزانيللو والبيكوال- بهدف زيادة الإنتاج، وهي تعطي نسبة كبيرة من الزيت تصل إلى نحو 18%.





كما تم الانتهاء من إنشاء مصنع لتخليل الزيتون في العريش بطاقة 5 آلاف طن .





ولفت مطر، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة حاليا نحو 24 الف فدان، هناك توسع في زراعة اشجار الزيتون في مناطق بر العبد ورمانة , وهي تنتج أصناف المنزانيللو والبيكوال والعجيزي والشملالي واليوناني والكروناكي والتفاحي، ويعطي الفدان إنتاجية تصل إلى 3 أطنان.





وأشار إلى أن 60% من إنتاج هذه المساحة يخضع للعصر ويعطي نحو 3000 طن زيت زيتون، بينما الكمية الأخرى تستخدم لأغراض عمل المخللات لإنتاج زيتون المائدة وتختلف الأسعار من صنف إلى آخر، حيث إن أعلى سعر للمانزانيللو والكروناكي لأنها أصناف ثنائية الغرض للعصر والتخليل.





ومن جانبه قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، إن مشروعات زراعة الزيتون في المحافظة تمثل مستقبلا واعدا نظرا لجودة الأراضي، وصلاحية التربة لنمو أشجار الزيتون، وتحمل المياه ذات الملوحة العالية، كما أن إنتاجها له قبول على المستوى العالمي.





كما أن مصر تسعي إلي أن زيادة المساحة الزراعية من أشجار الزيتون من خلال خطة تستهدف زراعة 250 ألف فدان بأشجار الزيتون تحت إشراف وزارة الزراعة لتصبح زيت الزيتون النمط غذائي للأسرة المصرية .



