مصطفى بكري: الأيام القادمة صعبة وهناك استهداف لمصر.. فيديو





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن رئيس المنصة الأفريقية أكد أن البعثة تلقت عدد من الشكاوي توجيه الناخبين وخرق الصمت الانتخابي لعدد من المرشحين وعدد من المخالفات لمرشحين لبعض أحزاب.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن تقرير لصالح مصر ولصالح العملية الإنتخابية مؤكدا ان هناك إشادة كبيرة لقوات الأمن الذين منعوا مشادات كثيرة كانت من الممكن أن تحدث .





وحذر بكري من استخدام المال السياسي خلال جولة الإعادة من الانتخابات معلقا: "يا أخي العزيز أنت ستختار ناس تمثلك لمدة 5 سنوات نحن في حاجة إلى وجوه معارضة لتعدد الأراء".





وقال مقدم برنامج حقائق وأسرار :" نحن في حاجة إلى خلاف من أجل الصالح العام مؤكدا أن الأيام القادمة صعبة وهناك استهداف لمصر وجميعا نشاهده.





أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الناس لها حق حرية اختيار المرشحين مؤكدا أن البعثة الدولية التي تختص بمتابعة الإنتخابات أكدت خلال مؤتمر صحفي أن هناك تعاون من رؤساء اللجان وأيضا رصدت البعثة تعاون قوات الأمن في تنظيم دخول الناخبين.