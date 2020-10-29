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فن

منبع الذوق والكفاح والأخلاق .. حسين الجسمي عن سيدات مصر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:46 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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محمد بدران

نشر الفنان حسين الجسمي صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 


ظهر حسين الجسمي في الصورة بصحبة مجموعة من السيدات المصريات وهن يقمن بالطهي، وعلق قائلا: "دايمًا المرأة المصرية منبع الذوق والطيبة ومضرب للأمثال في الكفاح والأخلاق، أينما كانت".


وحققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي 234 مليونًا و128 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي. 


وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".


الأغنية من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".


يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.


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