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أخبار العالم

زعيم الجالية "الأحمدية" حول العالم يدين الهجمات الإرهابية في فرنسا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:57 م
زعيم الجالية الاحمدية
زعيم الجالية الاحمدية
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على صالح
أعرب زعيم الجالية الإسلامية الأحمدية في جميع أنحاء العالم ميرزا ​​مسرور أحمد، اليوم الخميس، عن استنكاره للهجمات القاتلة في نيس وأماكن أخرى في فرنسا ويدعو العالم إلى الاتحاد ضد التطرف.

وقال مسرور أحمد "قتل وقطع رأس صمويل باتي والهجوم الذي وقع في نيس في وقت سابق اليوم يجب إدانته بأقوى العبارات الممكنة". 

واضاف إن "مثل هذه الهجمات الخطيرة تتعارض تمامًا مع تعاليم الإسلام، إن ديننا لا يسمح بالإرهاب أو التطرف تحت أي ظرف من الظروف وأي شخص يدعي خلاف ذلك يتصرف ضد تعاليم القرآن الكريم ويتعارض مع صفات الرسول الكريم".

وفي وقت سابق يوم الخميس، قتل مسلح ثلاثة أشخاص وأصاب عدة آخرين في كاتدرائية مسيحية في نيس

وأفادت تقارير إعلامية أن المهاجم صرخ "الله أكبر" باللغة العربية خلال الهجوم وقطع رأس اثنين من الضحايا. وأعقبت الهجوم الذي وقع في نيس محاولة طعن بسكين في مدينة أفينيون جنوب شرق فرنسا وأخرى في القنصلية الفرنسية في المملكة العربية السعودية.

وقال أحمد إنه يعرب عن أعمق تعاطف الجالية الإسلامية الأحمدية لأحباء الضحايا وللأمة الفرنسية.

وأضاف "ليكن واضحا أن إدانتنا وكراهيتنا لمثل هذه الهجمات ليس بالأمر الجديد بل كان دائما موقفنا وموقفنا.

وأشار إلى أن مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية وخلفائه رفضوا دائمًا كل أشكال العنف وسفك الدماء باسم الدين.

وقال إن "تداعيات هذا العمل الشنيع أدت إلى تفاقم التوترات بين العالم الإسلامي والغرب وبين المسلمين الذين يعيشون في فرنسا وبقية المجتمع". نحن نعتبر هذا مصدر أسف عميق ووسيلة لمزيد من تقويض السلام والاستقرار في العالم، وأنه يجب أن نتحد جميعًا لاستئصال جميع أشكال التطرف وتشجيع التفاهم المتبادل والتسامح.

وبالإضافة إلى ذلك، قال أحمد إن أفراد الجالية الأحمدية المسلمة لن يدخروا جهدا في مهمتهم لتعزيز فهم أفضل للتعاليم الحقيقية والسلمية للإسلام في العالم.

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