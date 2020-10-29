أخبار جامعة عين شمس.. موعد إعلان نتيجة المقبولين وبدء تسكين الطلاب بالمدن.. ومواعيد امتحان دور أكتوبر 2019-2020 لـ"تجارة عربي"

_ موعد إعلان نتيجة المقبولين وبدء تسكين الطلاب بـ مدن جامعة عين شمس

_ مواعيد امتحان دور أكتوبر للعام الجامعي 2019-2020 لشعبة اللغة العربية بتجارة عين شمس

_آداب عين شمس:

مد فترة تسجيل الإرشاد الأكاديمي للأحد









أعلن مصدر مسئول بجامعة عين شمس، إنتهاء تلقى طلبات الراغبين في السكن بالمدن الجامعية، وذلك عبر موقع الزهراء.









وقال المصدر لـ صدى البلد، إن موعد إعلان النتيجة سوف يكون 2 نوفمبر المقبل مشيرا إلى بدء التسكين سوف يكون تباعا بعد ظهور النتيجة مباشرة.





وأشار إلى أن كل طالب له غرفة خاصة به وتم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب المقرر إقامتهم بالمدن الجامعية مع تجديد وتطوير كافة المنشآت و كذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب.









وقال الدكتور الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة وقطاع التعليم والطلاب اتخذا جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب المقرر إقامتهم بالمدن الجامعية مع تجديد وتطوير المنشآت و كذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية و مراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب.









وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.









وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.









وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





اعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كشوف أماكن حضور الطلاب امتحان دور أكتوبر للعام الجامعي 2019-2020 لشعبة الدراسة باللغة العربية وجاءت علي النحو التالي :

• يوم السبت الموافق 31/10/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( نظم معلومات محاسبية – اتصالات تسويقية – موارد بشرية – اصول المراجعة – محاسبة 1 ) على رابط https://bit.ly/34AnAMa • يوم الاحد الموافق 1/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( محاسبة ضريبية – تخطيط وضبط انتاج – محاسبة حكومية – ادارة مالية ) على رابط https://bit.ly/3kCBnYo • يوم الاثنين الموافق 2/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( دراسات تجارية باللغة الانجليزية محاسبة (فصل اول)) على رابط https://bit.ly/3ozjcVI • يوم الثلاثاء الموافق 3/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( اقتصاد تطبيقى – اصول التكاليف – مقدمة الطرق الاحصائية ) على رابط https://bit.ly/3ozzvC6 • يوم الاربعاء الموافق 4/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( محاسبة تكاليف متقدمة – استثمار اوراق مالية – تحليل اقتصادى – لغة اوروبية 1 ) على رابط https://bit.ly/3moR1qG • يوم الخميس الموافق 5/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( محاسبة مؤسسات مالية – ادارة الاعمال الدولية – محاسبة ادارية – التسويق ) على رابط https://bit.ly/2HHpCSe

• يوم السبت الموافق 7/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( اسواق ومؤسسات مالية – دراسات تجارية باللغة الانجليزية احصاء – لغة اوروبية 2 ) على رابط https://bit.ly/37POP7O • يوم الاحد الموافق 8/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( مراجعة متقدمة – بحوث تسويق – اقتصاد دولى – لغة اوروبية 1 ) على رابط https://bit.ly/3kx5i49 • يوم الاثنين الموافق 9/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( تنمية اقتصادية ) على رابط https://bit.ly/3kD2Lpb • يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( مشكلات محاسبية وبحوث عمليات – احصاء تطبيقى – تطبيقات الحاسب ) على رابط https://bit.ly/3e4NECh • يوم الاربعاء الموافق 11/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( دراسات تجارية باللغة الانجليزية ادارة (فصل ثانى) – محاسبة متوسطة 1 – محاسبة متوسطة 2 ) على رابط https://bit.ly/3mv1gtz • يوم الخميس الموافق 12/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( احصاء متقدم – دراسات تجارية باللغة الانجليزية اقتصاد – ادارة انتاج ) على رابط https://bit.ly/2HLVi8Q • يوم السبت الموافق 14/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( حقوق انسان ) سيتم اضافة الرابط









قال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن كلية الآداب مُستعدة لاستقبال أي موجة جديدة من فيروس كورونا.



ولفت إلى أن الكلية تتخذ الاجراءت الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب للحد من انتشار العدوي وذلك بالالتزام باراتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي وقاعات التدريس والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة بالمداخل الرئيسية.



وأضاف "مرتضى" لـ "صدي البلد" أنه في حالة تطور الظروف الراهنة سنعتمد بشكل اساسي علي التعليم الهجين والمنصات الإلكترونية، مشيرًا إلي امكانية استبدال امتحانات الميدترم بابحاث الكترونية كما حدث بالعام الماضي مؤكدًا أهمية الحفاظ علي صحة الطلاب وأهاليهم.

وأكد عميد كلية الآداب بعين شمس وجود نظام التكافل الاجتماعي الذي يتح للطلاب شرائح مجانية لتوفير الانترنت لغير القادرين وتخفيض المصروفات الدراسية، مشددا على تعاون الطلاب مع أعضاء هئية التدريس لحل جميع العقبات التي تواجههم.



كما أعلنت الكلية عن مد فترة تسجيل الإرشاد الاكاديمي حتى يوم الآحد الموافق 1 / 11 / 2020 مؤكدا ان يمكن للطلاب المسجلين بالفصل الدراسي الصيفي سيتم تسجيل الارشاد الاكاديمي الخاص بهم عقب اعلان نتائج الفصل الصيفي الخاص بهم.



