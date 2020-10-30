خوفا من العدوى .. سكان ميت فارس بالدقهلية يشكون من انتشار القمامة بجوار كوبرى الوسطانى.. صور

استغاث المواطن محمود فؤاد أبو الأنوار، من سكان قرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمنطقة الكوبري الوسطاني منذ سنوات





ويقول فى رسالته : نعانى من انتشار القمامة ونرجوا من الحى رفع القمامة، وناشدت المسئولين ضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة





وأضاف : أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهه والأمراض.





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