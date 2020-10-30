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بين الناس

خوفا من العدوى .. سكان ميت فارس بالدقهلية يشكون من انتشار القمامة بجوار كوبرى الوسطانى.. صور

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمود فؤاد أبو الأنوار، من سكان قرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمنطقة الكوبري الوسطاني منذ سنوات 

ويقول فى رسالته : نعانى من  انتشار القمامة ونرجوا من الحى رفع القمامة، وناشدت المسئولين ضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة

وأضاف : أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهه والأمراض.

للتواصل مع القارئ
0 109 676 9340
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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