صندوق الإسكان الاجتماعي: قرب الانتهاء من المرحلة الرابعة بمدينة بدر.. فيديو





وتابع حسن صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجارى الانتهاء من المرحلة الرابعة بالنسبة للوحدات السكنية، لافتا إلى أن مساحات الوحدات حسب رغبة المتقدمين للحجز.





وقالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على وحدات الإسكان الاجتماعي التي سيتم طرحها وكافة المدن والمحاور المختلفة والتي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.



وأضافت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة أنه تم استعراض 10 مدن جديدة سيتم طرح وحدات سكنية فيها مشيرة إلى أن تلك المدن تتمثل في مدن بدر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعاشر من رمضان وأسوان الجديدة وسوهاج الجديدة وهي موزعة فى اغلب محافظات مصر.



وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه سيتم التركيز على محافظات الصعيد مؤكدة أن الإقبال كثيف وواضح على الوحدات بهذه المحافظات.

وأشارت عبد الحميد إلى أنه سيتم طرح 125 ألف وحدة بنهاية الأسبوع المقبل، ضمن الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي مؤكدة أن شروط هذه الوحدات سوف يتم اعتمادها من مجلس الوزراء لطرحها بعد ذلك للمواطنين,

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي إنه سيتم طرح وحدات لمتوسطي الدخل وطرح وحدات مفتوحة للفئات التي يصل دخلها إلى 50 ألف جنيه.

قال صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن مدينة بدر تضم حاليا حوالى 90 ألف وحدة سكنية تنقسم بين فئات الإسكان الاجتماعى.