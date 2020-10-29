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محافظات

تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية العديسية في مركز قنا.. 4 نوفمبر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة سوف تنفذ قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية لقرية العديسيه بمركز قنا، علي مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 4 و5 من شهر نوفمبر.


وأضاف محافظ قنا، أن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية خلال القافلة لأهالي القرية والقري المجاورة بشكل مجاني.


وأوضح الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه سيتم من خلال هذه القافلة الكشف على الحالات في عدد من التخصصات الطبية المختلفة تتضمن" نساء- تنظيم أسرة - جلدية - جراحة- باطنة- أطفال- عظام- أسنان".


وأشار تاوضروس، إلى أن توقيع الكشف وصرف العلاج سوف يكون مجانًا للجميع، إضافة إلى إجراء التقارير اللازمة للعلاج والعمليات علي نفقة الدولة في حال الاحتياج لذلك.


يذكر أن مديرية الصحة بقنا، تنظم قوافل دورية للقرى والنجوع بهدف توصيل الخدمة الطبية لكافة المواطنين، خاصة الأولى بالرعاية.


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