الغربية تستعد لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

نظمت محافظة الغربية اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لوضع آلية التعاون بين المحافظة وجامعة طنطا و مديرية الصحة والتأمين الصحي لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.









ترأس الاجتماع اللواء شاكر يونس وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة .

















وخلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع آلية لتعظيم التعاون بين مستشفيات الجامعة والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة وذلك لمواجهة زيادة حالات الاشتباه في المحافظة كما تم التأكيد على تولي مستشفيات الجامعة مسئولية حالات الطوارئ في حالة زيادة حالات الاشتباه مع متابعة حالات العزل المنزلية بالتعاون مع مديرية الصحة.









كما تم التأكيد على عدد من الإجراءات أهمها استمرار عمليات التطهير داخل الأماكن التي يتردد عليها الكثير من المواطنين ، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خاصة مع قرب موعد الاقتراع في انتخابات مجلس النواب التي ستتم يومي ٧ و٨ نوفمبر المقبل.









وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تكثيف حملات رفع الوعي لدى المواطنين وخاصة في المصالح الحكومية والمدارس والجامعة والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب ودور العبادة ، مع توجيه المصالح باتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات طوال فترة الدراسة أو العمل وعدم التهاون في تطبيق تلك التعليمات لتجنب حدوث أي تفشٍ للمرض.







