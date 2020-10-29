قبل زفافه بأيام.. شاب يشنق نفسه بالحوامدية

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بوجود جثة شاب داخل شقته بمدينة الحوامدية، انتقلت علي الفور قوة أمنية وتبين ان الجثة لشاب يدعى ه. أ مصابا بآثار خنق حول الرقبة، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى أنهي حياته شنقا.





واستجوبت قوات الأمن اسرة الشاب الذي تبين انه مهتز نفسيا وكان يتلقى علاجا خلال الفترة الماضية وفوجئت أسرته بشنق نفسه مستغلا تواجده بمفرده.





لم تتهم أسرته أحدا بالتسبب في وفاته وأفادت التحريات بعدم وجود شبهة جنائية، فيما أشار بعض الجيران بان المنتحر كان يعد لزفافه بعد أيام.





تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.