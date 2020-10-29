AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قبل زفافه بأيام.. شاب يشنق نفسه بالحوامدية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:22 م
انتحار
انتحار
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بوجود جثة شاب داخل شقته بمدينة الحوامدية، انتقلت علي الفور قوة أمنية وتبين ان الجثة لشاب يدعى ه. أ مصابا بآثار خنق حول الرقبة، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى أنهي حياته شنقا. 

واستجوبت قوات الأمن اسرة الشاب الذي تبين انه مهتز نفسيا وكان يتلقى علاجا خلال الفترة الماضية وفوجئت أسرته بشنق نفسه مستغلا تواجده بمفرده. 

لم تتهم أسرته أحدا بالتسبب في وفاته وأفادت التحريات بعدم وجود شبهة جنائية، فيما أشار بعض الجيران بان المنتحر كان يعد لزفافه بعد أيام. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عينه اتصفت ومهدد بالعمى.. تفاصيل إصابة مجند في مشاجرة عائلتين بسبب التنمر بالحوامدية

مروحة سقف وملاية.. القصة الكاملة لانتحار نقاش بسبب رفض والده زواجه

سقط من أعلى لانش.. انتشال جثة طفل غرق في النيل بالحوامدية

انتحار شاب في القناطر لمروره بضائقة مالية

التصريح بدفن جثمان شخص لقى مصرعه في حادث تصادم بطوخ

مبلط يتخلص من حياته شنقا لرفض أسرته ارتباطة بإحدي الفتيات بالشرقية

ترشيحاتنا

بعد تحذير وزارة الصحة.. نصائح مهمة للتخلص من الوزن الزائد

إياب نصف نهائي أفريقيا.. الكاف يؤجل والرجاء يرفض والزمالك آخر من يعلم

فضيحة مطار الدوحة.. السلطات القطرية تفحص الأعضاء التناسلية للمسافرات

مصطفى بكري: الأيام القادمة صعبة وهناك استهداف لمصر.. فيديو

ارفض_التاجيل_ياخطيب هاشتاج يتصدر تويتر

أحمد موسى يسأل: من يدير الاتحاد الافريقي لكرة القدم؟

AdvertisementS

سفارة مصر بأديس أبابا تتابع وضع المصريين المتواجدين بمطار العاصمة الإثيوبية

أحمد موسى يسأل: من يدير الاتحاد الافريقي لكرة القدم؟

شطة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ونهائي افريقيا: أنا في ذهول

رسميا .. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي أبطال إفريقيا

وسط ارتفاع إصابات كورونا.. وزير الصحة الفرنسي يحذر من موجة ثالثة

التأجيل الإفريقي يثير أزمة.. ثورة في الأهلي وترقب بالزمالك والجبلاية تضع البدائل

رغم رفضه موعد المباراة الجديد.. الرجاء في القاهرة الثلاثاء للقاء الزمالك

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين

أسرة والد رضيع الجوع في القليوبية: جهزنا فرح أخونا في شهر والطفل مروان أنقذ شقيقه أنس مرتين.. فيديو وصور

للمسلمين الحق في ذبح الفرنسيين.. تويتر يحذف تويتة خطيرة لـ مهاتير محمد

الشرطة التونسية تحقق مع أفراد عائلة منفذ هجوم نيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة كلب بـ فرو أخضر اللون تثير الدهشة.. شاهد

بمكياج جذاب.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

لأول مرة| سجادة سوداء بدلا من "الحمراء" في مدخل مهرجان كان| صور