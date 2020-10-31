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أخبار البلد

جمعية الاورام توزع جوائز علي المرضي وشهادات تقدير على الداعمين

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:46 ص
جمعية الاورام توزع
جمعية الاورام توزع جوائز علي المرضي
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ايمن محمد
 نظمت  جمعية الاورام والحالات الحرجة بجنوب سيناء برئاسة حسام محمد الحنفي وعلي الجندي مؤسس الجمعية وحضور فوزي همام مستشار المحافظ لشىون المديريات ومجالس المدن واللواء صبري وزير ي منسق المحافظة للمشروعات  والشيخ جلال الشريف مدير الدعوة باوقاف جنوب سيناء  وانور محمود وكيل مديرية التضامن الاجتماعي  بحضور عدد كبير من مواطني المدينة ومرضي الاورام واسرهم  احتفال  بالمولد النبوي الشريف لتوزيع جوائز وهدايا علي مرضي الاورام  وتكريم الداعمين للجمعية.

بدأ الحفل بالقران الكريم تلاوة الدكتور عبد الله عبد الحليم الجمال والعديد من الاغاني والابتهالات والتواشيح الدينية اشاد فوزي همام مستشار المحافظ لشىون المديريات ومجالس المدن بالانشطة التي تقدمها الجمعية ومجهوداتها في مساعدة المرضي وتقديم الدعم اللازم لهم وطالب مؤسسات المجتمع المدني بضرورة الوقوف بجانب الجمعية ودعم مواردها المالية.

طالب الشيخ جلال الشريف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف باتخاذ الاجراءات العاجلة للقضاء علي المرض واثني علي المسىولين عن الجمعية. 

واكد علي ضرورة تظافر الجهود للنهوض بالجمعية والارتقاء بها ودعمها وادخال السرور والبسمة علي هؤلاء المرضي ودعمهم. 

وقال أحمد حامد ان هناك شركات تنقل تتعاون مهع الجمعية بنقل المرضي الي القاهرة ذهابا وإيابا  وتقديم العلاج اللازم لهم. 

ووجه حسام الحنفي مدير عام الجمعية الشكر الي كافة الجهات الداعمة للجمعية والمسىئولين بكافة المديريات والمصالح الحكومية. 

وفي نهاية الاحتفال قامت الجمعية بتكريم الشركات والجهات الداعمة للجمعية واسر الشهداء وتوزيع الهدايا وحلوي المولد علي المرضي.
جمعية الاورام توزع جوائز علي المرضي وشهادات تقدير على الداعمين
جمعية الاورام توزع جوائز علي المرضي وشهادات تقدير على الداعمين
جمعية الاورام توزع جوائز علي المرضي وشهادات تقدير على الداعمين
جمعية الاورام توزع جوائز علي المرضي وشهادات تقدير على الداعمين
جمعية الاورام توزع جوائز علي المرضي وشهادات تقدير على الداعمين

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