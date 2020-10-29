نبني بلدنا بتعليم ولادنا: نطالب باحتساب مسحة كورونا للطلاب ضمن التأمين الصحي

أكدت شيماء علي ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، أنه في إطار بدء ظهور حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد في المدارس مع بدء العام الدراسي الحالي ، خاصة في ظل الحديث عن حلول موجة ثانية من كورونا في مصر ، يطالب الائتلاف بعقد بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم والصحة ، لتخفيض سعر المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لطلاب المدارس.
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قالت شيماء علي ماهر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ان تخفيض سعر المسحة لطلاب المدارس سيساعد جميع اولياء الامور - مهما كان مستواهم المادي - على الاطمئنان على ابنائهم في حالة ظهور اي اعراض ، مما سيساعد في انقاذ الابناء المصابين مبكرا وبالتالي حماية زملائهم في اسرع وقت من إلتقاط العدوى.
وأضافت شيماء ماهر ، أنها فكرت في هذا المقترح عندما وجدت أن ان سعر المسحة وصل لـ 2500 جنيه ، وهو مبلغ لا يستطيع دفعه معظم الاسر المصرية المنتمية إلى الطبقة المتوسطة خاصة بعد الاضرار الاقتصادية التي اصابت معظم الاسر في ظل ازمة كورونا.
واستكملت شيماء ماهر تصريحاتها قائلة : نرجو من وزارتي التعليم والصحة ان يوفرا امكانية عمل المسحة بسعر مدعم في التأمين الصحي الخاص بطلاب المدارس.