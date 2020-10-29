نبني بلدنا بتعليم ولادنا: نطالب باحتساب مسحة كورونا للطلاب ضمن التأمين الصحي

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قالت شيماء علي ماهر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ان تخفيض سعر المسحة لطلاب المدارس سيساعد جميع اولياء الامور - مهما كان مستواهم المادي - على الاطمئنان على ابنائهم في حالة ظهور اي اعراض ، مما سيساعد في انقاذ الابناء المصابين مبكرا وبالتالي حماية زملائهم في اسرع وقت من إلتقاط العدوى.





وأضافت شيماء ماهر ، أنها فكرت في هذا المقترح عندما وجدت أن ان سعر المسحة وصل لـ 2500 جنيه ، وهو مبلغ لا يستطيع دفعه معظم الاسر المصرية المنتمية إلى الطبقة المتوسطة خاصة بعد الاضرار الاقتصادية التي اصابت معظم الاسر في ظل ازمة كورونا.





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واستكملت شيماء ماهر تصريحاتها قائلة : نرجو من وزارتي التعليم والصحة ان يوفرا امكانية عمل المسحة بسعر مدعم في التأمين الصحي الخاص بطلاب المدارس.



