AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نبني بلدنا بتعليم ولادنا: نطالب باحتساب مسحة كورونا للطلاب ضمن التأمين الصحي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:32 م
شيماء ماهر
شيماء ماهر
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكدت شيماء علي ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، أنه في إطار بدء ظهور حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد في المدارس مع بدء العام الدراسي الحالي ، خاصة في ظل الحديث عن حلول موجة ثانية من كورونا في مصر ، يطالب الائتلاف بعقد بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم والصحة ، لتخفيض سعر المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لطلاب المدارس.

اقرأ ايضا |

قالت شيماء علي ماهر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ان تخفيض سعر المسحة لطلاب المدارس سيساعد جميع اولياء الامور - مهما كان مستواهم المادي - على الاطمئنان على ابنائهم في حالة ظهور اي اعراض ، مما سيساعد في انقاذ الابناء المصابين مبكرا وبالتالي حماية زملائهم في اسرع وقت من إلتقاط العدوى.

وأضافت شيماء ماهر ، أنها فكرت في هذا المقترح عندما وجدت أن ان سعر المسحة وصل لـ 2500 جنيه ، وهو مبلغ لا يستطيع دفعه معظم الاسر المصرية المنتمية إلى الطبقة المتوسطة خاصة بعد الاضرار الاقتصادية التي اصابت معظم الاسر في ظل ازمة كورونا.


واستكملت شيماء ماهر تصريحاتها قائلة : نرجو من وزارتي التعليم والصحة ان يوفرا امكانية عمل المسحة بسعر مدعم في التأمين الصحي الخاص بطلاب المدارس.

ومن جانبه أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد إصابات كورونا المرصودة بالمنشآت التعليمية حتى الان ، 49 إصابة من اجمالي 25 مليونا يتحركون داخل منظومة التربية والتعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن أعلى عدد من الاصابات التي تم رصدها ، يتركز في محافظة القاهرة حيث تم رصد 19 اصابة كورونا ، بينما توجد محافظات تم رصد حالة واحدة في كل منها كما يلي (واحدة في بني سويف ، واحدة في قنا ، و واحدة في المنيا ، و واحدة في بورسعيد ، وواحدة في الغربية ).

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن هذه الارقام مطمئنة جدا ، وجميع الاصابات هي اصابات بلا اعراض خطيرة ويتعافى اصحابها بسهولة.

وشدد الوزير على أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة فتح المدارس لان ليس بها خطورة ، حيث تم التأكيد على أن نسبة الاصابة بكورونا بين الاطفال 0.05%.

وقال شوقي إنه مع ذلك نحن في مصر اتخذنا حلولا احترازية لطمأنة اولياء الامور القلقين ، مثل (تباعد اجتماعي – تقليل عدد ايام الدراسة في المدارس – توفير مصادر تعلم عن بعد ).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مبناخدش حاجة.. وزير التعليم بخصوص مجموعات التقوية: ساعدونا

شيماء علي: جميع القرارات التي صدرت اليوم كانت في صالح أولياء الأمور..فيديو

شيماء ماهر: منصات وزارة التعليم كنز ولكن لا يمكن الاعتماد عليها فقط

شيماء علي ماهر ترفض نظام التعليم الجديد .. لهذه الأسباب

عضو تعليم النواب تشيد بقرارات الوزارة فى تحسين درجات الطلاب

برلمانى يوضح سبب ظهور الدروس الخصوصية فى المجتمع

ترشيحاتنا

متداول على السوشيال.. خطاب اتحاد الكرة إلى الكاف لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء

خطاب الاتحاد المصري لـ الكاف لتأجيل نهائي دورى الأبطال .. صور

رغم رفضه موعد المباراة الجديد.. الرجاء في القاهرة الثلاثاء للقاء الزمالك

بـ الفضي اللامع.. هند عبد الحليم تستعرض أناقتها رفقة زوجها بـ مهرجان الجونة

عروس تتعرض لموقف محرج أثناء التقاط صور حفل زفافها.. شاهد

مناعة ومفيد للقلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأحمر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة كلب بـ فرو أخضر اللون تثير الدهشة.. شاهد

بمكياج جذاب.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

لأول مرة| سجادة سوداء بدلا من "الحمراء" في مدخل مهرجان كان| صور