AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المشكلة في 3 مناطق.. وزير النقل: تعويض قانوني لـ أصحاب العقارات على جانبي الدائري بعد الإزالة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:34 م
كامل الوزير
كامل الوزير
Advertisements
هاني حسين
قال كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة المصرية سعت إلى الارتقاء والنهوض بمرافق وزارة النقل من أجل العمل على راحة المواطن المصري في تنقلاته اليومية.

وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الشركات المصرية الوطنية مستمرة في عملها حتى في أيام الإجازات من أجل الانتهاء من المشاريع التنموية، والانتهاء من تطوير الطريق الدائري في الموعد المحدد.

وأكمل كامل الوزير: "سيتم إضافة 3 حارات في كل اتجاه للطريق الدائري، وهناك عمل وتنسيق مستمر مع كافة الوزارة المعنية مثل الكهرباء والاتصالات وشركات الغاز لإزالة العوائق".

ولفت كامل الوزير: "الطريق الدائري طريق مهم يتفرع منه كل الطرق الرئيسة الموجهة لكافة محافظات مصر، مضيفا: "الطريق الدائري 106 كيلو متر متاح منهم للتوسعة حوالي 50 كيلو متر وهناك أماكن بها عوائق مثل المرافق وسيتم نقلها ولكن المشكلة في 3 مناطق وهي منطقة الخصوص والمرج ومنطقة المنيب والبحر الأعظم  ومنطقة الأوتوستراد حتى نهر النيل والـ 3 مناطق يوجد على جانبي الطريق الدائري منازل".

وأكمل كامل الوزير: "يتم حصر العقارات التي سيتم إزالتها بجانبي الطريق الدائري وسيتم تعويض قانوني وعادل المواطنين لـ أصحاب العقارات بالحصول على وحدة سكنية أخرى بالتنسيق مع المحافظين أو يحصل على مقابل مادي للوحدة السكنية وبمجرد نقل وإخلاء السكان من العقارات سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 أيام.. غلق كلي لـ الطريق الدائري في الوراق

الرئيس يتابعه باستمرار.. توسعة الدائري مشروع عملاق يواجه ٧ تحديات.. تفاصيل

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى

باستثمارات 8 مليارات جنيه ..خطة الدولة لتطوير الدائري ..7 حارات بكل إتجاه وعرض 60 م

مع افتتاح العاصمة الإدارية.. كامل الوزير: القطار الكهربائي الخفيف يعمل في أكتوبر 2021

لمسافة 100 كيلو متر.. وزير النقل: 25 جنيه سعر تذكرة قطار المونوريل

ترشيحاتنا

7000 جندي واجتماع لمجلس الدفاع .. ماكرون: فرنسا تعرضت لهجوم من إرهابي إسلامي

شطة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ونهائي افريقيا: أنا في ذهول

فضيحة مطار الدوحة.. السلطات القطرية تفحص الأعضاء التناسلية للمسافرات

مستشار الرئيس للصحة: العالم لم يصل لنتيجة نهائية بشأن لقاح كورونا

محمد متولى يظهر في مهرجان الجونة السينمائي مع ابنته سمر.. شاهد

متداول على السوشيال.. خطاب اتحاد الكرة إلى الكاف لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء

AdvertisementS

سفارة مصر بأديس أبابا تتابع وضع المصريين المتواجدين بمطار العاصمة الإثيوبية

أحمد موسى يسأل: من يدير الاتحاد الافريقي لكرة القدم؟

شطة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ونهائي افريقيا: أنا في ذهول

رسميا .. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي أبطال إفريقيا

وسط ارتفاع إصابات كورونا.. وزير الصحة الفرنسي يحذر من موجة ثالثة

التأجيل الإفريقي يثير أزمة.. ثورة في الأهلي وترقب بالزمالك والجبلاية تضع البدائل

رغم رفضه موعد المباراة الجديد.. الرجاء في القاهرة الثلاثاء للقاء الزمالك

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين

أسرة والد رضيع الجوع في القليوبية: جهزنا فرح أخونا في شهر والطفل مروان أنقذ شقيقه أنس مرتين.. فيديو وصور

للمسلمين الحق في ذبح الفرنسيين.. تويتر يحذف تويتة خطيرة لـ مهاتير محمد

الشرطة التونسية تحقق مع أفراد عائلة منفذ هجوم نيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة كلب بـ فرو أخضر اللون تثير الدهشة.. شاهد

بمكياج جذاب.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

لأول مرة| سجادة سوداء بدلا من "الحمراء" في مدخل مهرجان كان| صور