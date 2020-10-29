المشكلة في 3 مناطق.. وزير النقل: تعويض قانوني لـ أصحاب العقارات على جانبي الدائري بعد الإزالة

قال كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة المصرية سعت إلى الارتقاء والنهوض بمرافق وزارة النقل من أجل العمل على راحة المواطن المصري في تنقلاته اليومية.





وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الشركات المصرية الوط نية مستمرة في عملها حتى في أيام الإجازات من أجل الانتهاء من المشاريع التنموية ، والانتهاء من تطوير الطريق الدائري في الموعد المحدد.





وأكمل كامل الوزير: "سيتم إضافة 3 حارات في كل اتجاه للطريق الدائري، وهناك عمل وتنسيق مستمر مع كافة الوزارة المعنية مثل الكهرباء والاتصالات وشركات الغاز لإزالة العوائق".





ولفت كامل الوزير: "الطريق الدائري طريق مهم يتفرع منه كل الطرق الرئيسة الموجهة لكافة محافظات مصر، مضيفا: "الطريق الدائري 106 كيلو متر متاح منهم للتوسعة حوالي 50 كيلو متر وهناك أماكن بها عوائق مثل المرافق وسيتم نقلها ولكن المشكلة في 3 مناطق وهي منطقة الخصوص والمرج ومنطقة المنيب والبحر الأعظم ومنطقة الأوتوستراد حتى نهر النيل والـ 3 مناطق يوجد على جانبي الطريق الدائري منازل".



