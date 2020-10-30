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صلاح الشرنوبي: ساهمت في إضافة جمهور من جيل الشباب لكبار المطربين والمطربات

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الموسيقار صلاح الشرنوبي، إن العمل مع الفنانة نجاة كان حلم، وتتميز بالدقة زيادة عن اللزوم، أما الفنانة الراحلة وردة الجزائرية تلقائية، لافتًا إلى أن الموزع طارق عاكف له فضل كبير في توزيع عدد من الأغنيات التي قمت بتلحينها، ولاقت نجاحًا كبيرًا.

وأضاف الشرنوبي ، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه ساهم في أن يضيف جمهور من جيل جديد من الشباب لكبار المطربين والمطربات، مشيرا إلى أنه من أبرز الملحنين الكبار الذين عاصروه كان سامي الحفناوي، خليل مصطفى، محمد ضيا، وشباب جدد بدأوا يظهروا مثل وليد سعد، وصلاح أبو الدهب.

وأوضح أنه شرب التلحين من عبد الوهاب بمنطق ممنهج، أما الموسيقار بليغ حمدي كان لديه الفطرة في التلحين، ومازالت صناعة المقدمة الموسيقية كان يساعده أحد فيها لكن باتجاه "بليغ"، لافتًا إلى أنه أخذ من جميع المدارس في التلحين وأصبح له المدرسة الخاصة به.

وأشار إلى أنه لم يتوقع أن يحدث "تريند" للعديد من أغنياته مثل كلام الناس لجورج وسوف، بتونس بيك لوردة الجزائرية، مغرم يا ليل لراغب علامة، لافتًا إلى أن هناك صعوبة نعاني منها في جيل التسعينيات، ف منهم من يغامر ويجاهد، ومنهم من سقط بسبب ظهور الأجيال الجديدة.

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