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حوادث

حبس سيدة وشقيقها لسرقتهما ألماظ ومجوهرات من ورشة طليقها بمصر الجديدة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس سيدة وشقيقها، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهام السيدة بسرقة مجوهرات وألماظ من داخل ورشة لإصلاح وتركيب المشغولات الذهبية بمصر الجديدة ملك طليقها وأخفت المسروقات لدى شقيقها بالجيزة

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات واقعة سرقة مجوهرات وألماظ من داخل ورشة لإصلاح وتركيب المشغولات الذهبية بمصر الجديدة، حيث تبين أن طليقة صاحب الورشة وراء ارتكاب الواقعة وأخفت المسروقات لدى شقيقها بالجيزة، تم ضبطهما، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من صاحب ورشة لإصلاح وتركيب المشغولات الذهبية، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الألماظ عبارة عن "11 كوليه – 4 أنسيال – 3 أسورة – 2 حلق – 3 دلايات" وكمية من كسر الألماظ وزنت 100 قيراط وكمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "5 أساور – 10 خواتم بفصوص ألماظ" وعلبة بداخلها كمية من بودرة الذهب ومبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل "طليقة المبلغ"، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن الوطنى ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينها وبين المبلغ، ونظرًا لعلم المتهمة باحتفاظه بكميات كبيرة من المشغولات الذهبية والألماظ داخل ورشته، وفى سبيل ذلك استغلت حيازتها نسخة من المفاتيح الخاصة بالورشة وبتاريخ الواقعة توجهت للورشة وتمكنت من الدخول والاستيلاء على المسروقات.

وتم بإرشادها ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمسكن شقيقها الكائن بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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