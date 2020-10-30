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حوادث

ضبط 5 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في مخزن بالمنوفية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:56 ص
ارز مغشوش
ارز مغشوش
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 اطنان " أرز أبيض – سكر حر – مكرونة " بدون متسندات مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن بشبين الكوم بالمنوفية . 

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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