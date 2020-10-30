غدا.. آداب حلوان تتابع استلام ملفات الطلاب الجدد

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن استكمالها غدا السبت استقبال ملفات الطلاب المستجدين بالفرقة الأولى فور إنهائهم الكشف الطبى بالكلية.





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وأوضحت الكلية انه سيتم تقسيم الطلاب على ايام الاسبوع منعا للزحام و حفاظا على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .





وأشارت إلى انه سيتم استلام ملفات الاقسام طبقا للجدول الاتى:





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السبت : سيتم استلام ملفات طلاب قسم الاجتماع فقط





الاحد : سيتم استلام ملفات قسمى الجغرفيا و اللغة العربية شعبة انتظام فقط





الاثنين : سيتم استلام ملفات طلاب قسمى الجغرفيا و التاريخ شعبة الانتساب فقط





الثلاثاء : سيتم استلام ملفات قسمى الغات الشرقية و الاعلام





الاربعاء : سيتم استلام ملفات طلاب قسم اللغة العبرية









وقد نوهت ادارة الجامعة على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى للوقاية من فيروس كورونا ، مشيرا الى انه ممنوع على الطلاب دخول الجامعة بدونها.