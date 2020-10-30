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تعليم

غدا.. آداب حلوان تتابع استلام ملفات الطلاب الجدد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:05 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن استكمالها غدا السبت  استقبال ملفات الطلاب المستجدين بالفرقة الأولى فور إنهائهم الكشف الطبى بالكلية.

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وأوضحت الكلية انه سيتم تقسيم الطلاب على ايام الاسبوع منعا للزحام و حفاظا على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد . 

وأشارت إلى انه سيتم استلام ملفات الاقسام طبقا للجدول الاتى: 

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السبت : سيتم استلام ملفات طلاب قسم الاجتماع فقط 

الاحد : سيتم استلام ملفات قسمى الجغرفيا و اللغة العربية شعبة انتظام فقط 

الاثنين : سيتم استلام ملفات  طلاب قسمى الجغرفيا و التاريخ شعبة الانتساب فقط 

الثلاثاء : سيتم استلام ملفات قسمى الغات الشرقية و الاعلام 

الاربعاء : سيتم استلام ملفات طلاب قسم اللغة العبرية 


وقد نوهت ادارة الجامعة على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى للوقاية من فيروس كورونا ، مشيرا الى انه ممنوع على الطلاب دخول الجامعة بدونها.

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