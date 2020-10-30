AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آثار القاهرة تمنع الطلاب من شراء الكتب الدراسية بمقابل مادى

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:25 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
نوهت كلية الاثار جامعة القاهرة برعاية الدكتور احمد رجب ، على انه لا يوجد  حجز لاي كتب دراسية بمقابل مادي .

‎واضافت الكلية بانه سيتم وضع  المادة العلمية بكل مقرر بصورة إلكترونية وعلي جميع الطلاب عدم شراء اي كتاب يطلب منهم شراؤه أو حجزة .

‎واشارت اكليه الاثار بانه ليس هناك كتب مقررة بمقابل مادي يجبر الطالب علي شراؤها ، ومن يقوم بذلك سيكون بطريقة غير قانونية .

‎واكدت الكلية على طلابها  من يطلب منه حجز أو شراء اي كتاب أو دفع أي مقابل مادي يتوجه الي مكتب عميد الكلية أو وكيل الكلية المختص لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آداب عين شمس تحول مقرراتها الورقية لإلكترونية منعا لانتشار كورونا عبر الورق.. توفير المناهج على أسطوانات مدمجة يتم توزيعها بعد دفع المصروفات.. والسعر 30 جنيها فقط للمادة الواحدة

تفاصيل التنسيق الداخلي بآداب عين شمس للعام الجامعي الجديد

جامعة عين شمس تستعد للعام الدراسي الجديد مع كورونا.. 5 كليات نظرية أنهت إعداد المقررات الإلكترونية

آداب عين شمس تواصل أعمال التنسيق الداخلي للعام الجامعي 2020_2021

جامعة القاهرة تعلن عن تدريب أعضاء هيئة التدريس على التعليم الهجين.. والكليات تبدأ فى تحويل المقررات من ورقية الى الكترونية

تعرف على استعدادات كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

إعلان موعد الاحتفال باتفاق السلام السوداني

كشفت ديانتها الحقيقية.. عايدة رياض تتصدر جوجل بتعليق مفاجئ

انهيار قياسي لـ الليرة التركية أمام الدولار

الحكومة تنفي إلغاء نظام الحضور والغياب في المدارس

شخصية نسائية فريدة ..القومى للمرأة ينعى فرخندة حسن

تنتهي في مارس 2021.. القانون يضع سقفا لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 وجبات صحية للأطفال مع اختلاف السن

بفستان غير متوقع.. بوسي شلبي تجذب الأنظار من الجونة

دراسة حديثة: قد تستمر مناعة فيروس كورونا لمدة 5 أشهر