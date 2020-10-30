آثار القاهرة تمنع الطلاب من شراء الكتب الدراسية بمقابل مادى

نوهت كلية الاثار جامعة القاهرة برعاية الدكتور احمد رجب ، على انه لا يوجد حجز لاي كتب دراسية بمقابل مادي .





‎واضافت الكلية بانه سيتم وضع المادة العلمية بكل مقرر بصورة إلكترونية وعلي جميع الطلاب عدم شراء اي كتاب يطلب منهم شراؤه أو حجزة .





‎واشارت اكليه الاثار بانه ليس هناك كتب مقررة بمقابل مادي يجبر الطالب علي شراؤها ، ومن يقوم بذلك سيكون بطريقة غير قانونية .





‎واكدت الكلية على طلابها من يطلب منه حجز أو شراء اي كتاب أو دفع أي مقابل مادي يتوجه الي مكتب عميد الكلية أو وكيل الكلية المختص لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب .



