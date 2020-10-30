الاحد.. آخر موعد للتقديم لدعم المصروفات للطلاب الجدد بزراعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.
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وأضاف وكيل زراعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه تم الاعتماد علي تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة.
وأشار إلي فتح باب التقدم لدعم المصروفات الدراسية لمدة أسبوعين (الدفعة الأولي ) للعام الدراسي الجديد 2020_2021 وذلك اعتبارا من أولي أيام الدراسة حتي 1_11_2020.
كما أعلن الدكتور محمود المتينى -رئيس جامعة عين شمس عن تقدّم الجامعة في تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم مقارنة بالمركز 667 العام الماضي، وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.
وأكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف في مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي:
وفي مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152، وفي مجال الإلكترونيات والهندسة الإلكترونية حققت المركز 371، أما في مجال الطب الإكلينيكي فجاءت في المركز 410 وفي مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالميًا، ومجال الهندسة حصدت المركز 467، وفي مجال الكيمياء جاءت الجامعة في المركز 608 .
من جانبها أوضحت أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي والتبادل الأكاديمي بالجامعة أن ذلك التصنيف يعتمد على قاعدة البيانات الشهيرة CLARIVATE (SCIENCE OF WEB ANALYTICS ) لافتة إلى أن هذا التصنيف يستند إلى عدة معايير ترتكز على النجاح الأكاديمي للجامعة، وفي مقدمتها سمعة الأبحاث العلمية والإقليمية المنشورة بكل عام وأثرها وحجم التعاون الدولي وعدد درجات الدكتوراة الممنوحة خلال العام بكل جامعة، وأضافت أن الإدارة العليا للجامعة حرصت على دفع عجلة التقدم فى التصنيفات الدولية بكافة قطاعات وكليات ومعاهد الجامعة، وهو ما انعكس بدوره على تقدم الجامعة في تلك التصنيفات.