الاحد.. آخر موعد للتقديم لدعم المصروفات للطلاب الجدد بزراعة عين شمس

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وأضاف وكيل زراعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه تم الاعتماد علي تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة.

وأشار إلي فتح باب التقدم لدعم المصروفات الدراسية لمدة أسبوعين (الدفعة الأولي ) للعام الدراسي الجديد 2020_2021 وذلك اعتبارا من أولي أيام الدراسة حتي 1_11_2020.

كما أعلن الدكتور محمود المتينى -رئيس جامعة عين شمس عن تقدّم الجامعة في تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم مقارنة بالمركز 667 العام الماضي، وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.





وأكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف في مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي:





وفي مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152، وفي مجال الإلكترونيات والهندسة الإلكترونية حققت المركز 371، أما في مجال الطب الإكلينيكي فجاءت في المركز 410 وفي مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالميًا، ومجال الهندسة حصدت المركز 467، وفي مجال الكيمياء جاءت الجامعة في المركز 608 .



