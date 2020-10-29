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نشوى إسماعيل تكشف السبب وراء تركها مجال التشكيل الفنى والعمل سائقة أتوبيس بلندن

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:25 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت نشوى إسماعيل، سائقة أتوبيس مصرية فى لندن، إنها ليست السائقة الأولى المصرية فى بريطانيا التى تعمل كسائقة أتوبيس، موضحة أن هناك مصرية سبقتها فى ذلك ببريطانيا، وتابعت:"لازم أقول كدا علشان كل واحد يأخد حقه ..أنا داخلة التجربة لأسباب شخصية وليس لأسباب وظيفية.. لكن أنا أول مصرية تدون تجربتها على الفيس بوك ".

وكشفت نشوى إسماعيل، خلال اتصال لها عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، السبب الذى دفعها إلى ترك مجال الفنون التشكيلية والعمل كسائق أتوبيس، هو مرورها بتجربة مرض شديدة تطلبت أن تدخل مجال عمل يجعلها لا تفكر فى المرض مطلقًا ويكون به جهد بدنى وذهنى.

وتابعت "نشوى إسماعيل"، :"مررت بتجربة مرض شديدة جدًا وكان لابد من مواجهته بعيدًا عن تناول العقاقير، وأعمل فى مجال يحفز عقلى بعيدًا عن فكرة ..وأنا أعتقد أن هناك مصرية سبقتنى فى هذا المجال ببريطانيا".

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