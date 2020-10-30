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لو الرسول بيننا الآن.. بماذا كان سيأمرنا؟ فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
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هاني حسين
قال أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم -  إذا كان بيننا الآن كان سيأمرنا بالصدق والأمانة وهو الصادق الأمين.

وأضاف  أسامة الازهري في  حواره  مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "المعني المفتقد في الشريعة هو الصدق والأمانة وهناك حالة مزمنة في تطبيقات وفهم كتابات الكثير من المنتسبين إلى العمل لخدمة الإسلام".

 وتابع أسامة الأزهري :" كان سيأمرنا النبي محمد بأن يكون الإنسان صادقا مع نفسه"، مضيفا: " النبي محمد صلى الله عليه وسلم  احتفل بيوم مولده  وكان يتحرى صيام يوم الاثنين من كل أسبوع لأنه  يوم مولده.

وأضاف  أسامة الازهري، أن  تخصيص يوم مولد النبي  بمزيد من الفرح والسرور وإظهار البهجة ومزيد من الطاعة استقيناه من فعل النبي الشريف".

وتابع أسامة الأزهري: "الله  عزل وجل تحدث عن عدد من الأنبياء ومجد اليوم الذي ولدوا فيه"، مضيفا: "عكف علماء الأمة جميعا على كتابة المؤلفات عن المولد النبوي وهناك حوالي 150 كتابا عن المولد النبوي الشريف".

وقال مركز الأزهر العالم للفتوى، إن سيدنا رسول الله ﷺ هو خَيْرُ النَّاس نفسًا، وأشرفهم نسبًا، وأكرمهم موطنًا وبيتًا، خَلَقَ اللهُ الخلقَ؛ فجعله من خَيْرِ قُرون بني آدم قَرْنًا فقَرنًا حتَّى كان ﷺ من القَرْن الذي كان فيه، واصْطَفَى من وَلَدِ إبراهيمَ إسماعيلَ، ومن ولد إسماعيل كِنَانَة، ومن بَنِي كِنَانة قُريشًا، ومن قُريش بني هَاشِم، واصطفاه ﷺ من بَنِي هَاشِم.

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