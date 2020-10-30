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اقتصاد

بالانتخاب.. مصر تترأس فريق خبراء حماية المستهلك العرب لمدة عام

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:49 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
عقد الخبراء والمختصون فى مجال حماية المستهلك من الدول العربية، اجتماعهم  الثامن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة 18 دولة عربية بهدف التأكيد على أهمية ملف حماية المستهلك فى إطار منظومة العمل العربى المشترك باعتباره أحد الأركان الهامة فى تحقيق السوق العربية المشتركة.

كما شهد الاجتماع انتخاب الدكتور أحمد سمير فرج  رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، رئيسًا للفريق العربى لحماية المستهلك لمدة عام .

ورحب سمير بالخبراء والمختصين فى مجال حماية المستهلك، مؤكدا على أهمية التعاون العربى فى مجال حماية المستهلك كأحد ركائز الوصول إلى إطار موحد لحماية المستهلك بالدول العربية وإنشاء إنذار مبكر بين الدول العربية كخط دفاع أول للحماية من المنتجات العابرة للحدود الضارة بصحة وسلامة المستهلك العربي، فضلا عن التعاون الفني والمعرفي كأحد الوسائل الداعمة للسوق العربية المشتركة.

وأكد سمير أن جهاز حماية المستهلك المصري قام بتجميع كافة القوانين العربية في مجال حماية المستهلك في مجلد واحد وقدمه للجنه كنواه لصياغة الإطار الموحد الذي يتم مناقشته الآن تمهيدًا لاعتماده الجلسة القادمة.

وتابع "نأمل أن تشهد الدورة الحالية برئاسته تنفيذ كافة الخطط المستهدفة باللجنة، لتعود بالنفع على الاقتصاديات العربية وعلى المستهلك العربي".

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