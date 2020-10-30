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مشاهد مرعبة من إعصار مولاف بفيتنام .. فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
إعصار بفيتنام
إعصار بفيتنام
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إجبار إعصار مولاف  إجلاء مئات الآلاف من سكان فيتنام على البحث عن ملاذ آمن، بعدما تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له مئة وخمسين كيلومترا في الساعة.

ودعت السلطات الجهات المختصة للاستعداد لنقل أكثر من مليون وثلاثمئة ألف شخص من المناطق الواقعة على طريق الإعصار الذي يعد الأقوى منذ عقدين والذي اقتلع أسقف المنازل والأشجار
.

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أن الفيضانات الكارثية التي اجتاحت وسط فيتنام دمرت منازل أكثر من مليون شخص، حيث استهدفت عاصفة كبيرة أخرى المنطقة المنكوبة .

وأوضح بيان للاتحاد اليوم "الأربعاء" في جنيف أن ما يزيد على 310 آلاف منزل قد تضرر أو دمر بسبب الفيضانات، مما ترك حوالي 1.2 مليون شخص في خطر شديد.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه في الوقت الذي ينتظر أن يضرب إعصار مولاف البلاد اليوم حاملا معه رياحا مدمرة، والمزيد من الأمطار، فإن مئات الآلاف من الأشخاص بحاجة إلى المأوى ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي والغذاء ودعم سبل العيش، بعد أن تسببت أربع عواصف كبرى الشهر الماضي في فيضانات شديدة في المقاطعات الوسطى من البلاد.

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