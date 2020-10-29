برلماني: مصر تعبر عن الوسطية والاعتدال ورفض الإرهاب

هنأ النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، قائلا إنها مناسبة دينية عطرة لتذكر سيرة النبي محمد ووسطيته ودعوته للإسلام بكل سماحة واعتدال.









وأضاف في بيان له اليوم، أن مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تفجر في نفوس الجميع سيرة النبي الأعظم وسماحته ودعوته للهدى ومكارم الأخلاق.









وشدد محسن، على أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وأكد على أن مصر ترفض العنف والإرهاب من اي طرف تحت ذريعة الدفاع عن الدين أو الرموز الدينية، مضيفا : " موقف الرئيس عظيم يخرج من قيادة سياسية عظيمة وواعية".









ولفت إلى أن مناسبة المولد النبوي الشريف، تأتي كذلك للتأكيد على نبذ العنف والتطرف وأجندات داعش والقاعدة والإخوان والنصرة ومختلف فصائل الارهاب التي صدرت خطابا دينيا فجا ودمويا خلال السنوات الماضية، لا يعرفه الإسلام ولا يدعو له وأساءت للدين الاسلامي بتصرفاتها الهمجية.