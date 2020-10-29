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أخبار البلد

سفارة مصر بأديس أبابا: تسكين 52 مواطنا متواجدا بإثيوبيا لم يلتزم بعضهم بضوابط الحجر الصحي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت سفارة مصر بإثيوبيا أنه استمرارا للجهود التي قامت بها- اتصالا بالواقعة ذات الصلة بالمواطنين المصريين المتواجدين بمطار بولى الدولى بالعاصمة الإثيوبية- مع السلطات الإثيوبية المختصة والخطوط الجوية الإثيوبية التى أبدت تعاونا ملموسا، تم بالفعل تسكين 52 مسافرا من المواطنين المصريين المتواجدين بإثيوبيا، فى طريقهم للكويت، الذين لم يلتزم بعضهم بضوابط الحجر الصحى المطبقة في إثيوبيا، في أحد فنادق العاصمة.


وأضافت السفارة- فى بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) اليوم الخميس- أنه جار العمل فى غضون ساعات قليلة على إنهاء إجراءات خروج 24 مواطنا مصريا آخرين من المطار، وتسكينهم للمبيت بأحد فنادق العاصمة اعتبارا من الليلة.


وأهابت السفارة بالمواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الحجر الصحي المطبقة على كافة القادمين إلى إثيوبيا، وذلك للحيلولة دون تعرضهم للمساءلة القانونية أو الترحيل.


وكانت السفارة أعلنت، فى وقت سابق اليوم، أنها فور علمها بالواقعة ذات الصلة بالمواطنين المصريين المتواجدين بمطار بولى الدولى بالعاصمة الإثيوبية توجه طاقم دبلوماسى وإدارى يضم القنصل المصري وسكرتير أول السفارة إلى المطار، حيث قاموا بالتواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين وكذلك سلطات الهجرة الإثيوبية؛ للوقوف على حقيقة الوضع، والاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة في المعاملة، حيث تم التأكد من عدم وجود تجاوزات.

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