وزيرة الثقافة: مسرح الدولة يقدم أعمالا تساهم في تشكيل وعي المجتمع

شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم العرض المسرحي افراح القبة في موسمه الجديد من انتاج فرقة مسرح الشباب على المسرح العائم بالمنيل بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي، اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، عادل حسان مدير الفرقة وعدد من مديرى الفرق التابعة لبيت المسرح .





أشادت عبد الدايم بالعرض وبالطاقات الابداعية لأبطاله واكدت ان فن المسرح يوثق تاريخ المجتمعات موضحة ان الاعمال الجادة التى تقدمها مسارح الدولة تسهم في تشكيل وعى الجمهور وبناء الشخصية ووجهت التحيه لصناع العمل.



