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ثقافة

وزيرة الثقافة: مسرح الدولة يقدم أعمالا تساهم في تشكيل وعي المجتمع

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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طارق موسى
شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم العرض المسرحي افراح القبة في موسمه الجديد من انتاج فرقة مسرح الشباب على المسرح العائم بالمنيل بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي، اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، عادل حسان مدير الفرقة وعدد من مديرى الفرق التابعة لبيت المسرح .

أشادت عبد الدايم بالعرض وبالطاقات الابداعية لأبطاله واكدت ان فن المسرح يوثق تاريخ المجتمعات موضحة ان الاعمال الجادة التى تقدمها مسارح الدولة تسهم في تشكيل وعى الجمهور وبناء الشخصية ووجهت التحيه لصناع العمل. 

العرض عن رواية اديب نوبل نجيب محفوظ وبطولة عبد المنعم رياض ، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح ، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

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