رغم خطورة كورونا .. المسلمون الروس يحتفون بمولد النبوي في مساجد موسكو لمدح رسول الله

رغم خطورة وباء كورونا تجاه "رفأة" مسلم روسي إلى مسجده المفضل بموسكو، لقضاء احتفالات مولد النبوي في رحاب الله كما اعتاد كل عام هو وأسرته ورفاقه.

لم تختلف الأجواء الاحتفالية بمولد النبي في مساجد موسكو عن سابقتها، تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء المحتفلين الكمامات والقفازات كأجراءات احترازية الجميلة من فيروس كورونا.

يبدأ احتفالات مولد النبوي من يوم ١٢ ربيع الأول حتى نهاية الشهر، في شكل عقد حلقات ذكرى في المساجد والمعاهد والمدارس و منح دروس دينية عن النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وذلك وفقا لتعبير"فأرة" لموقع "صدى البلد".

بحسب وصف " فأرة" أحد المسلمين الروس بموسكو ، يجتمع العديد من الشباب والشيخ داخل المسجد لبدء الاحتفال بذكرى المولد النبوي من خلال عقد دروس الدين وقراءة القرآن ومدح الرسول في حالة من التجلي و النشوة الدينية التي تتابع جميع المحتفلين داخل مساجد العاصمة الروسية.

لم تمنع أزمة كورونا المحبين الاهل البيت والرسول محمد عليه افضل الصلاة والسلام، من الذهب إلى المساجد لإقامة الشعائر الدينية لهذا المجيد من قبل كافة المسلمين الروس وذلك مع اتخاذ حذرهم و كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس كورونا الذي يغمر صفو الاحتفالات بكافة أنحاء العالم.

يتمنى " رفأة" أن ينتهي الوباء من العالم ليعيش البشر حياتهم الطبيعية كما اعتادوا، وأن لا يصاب أي شخص حول العالم بهذا المرض اللعين، داعيا الله بأن يحفظ الجميع ويعم السلام بين البشر أجمع.