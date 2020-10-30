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اقتصاد

ضمن مسئوليتها المجتمعية.. احتفالات كرنفالية لـطلعت مصطفى بالرحاب ومدينتي استعدادا لانتخابات البرلمان

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:57 ص
مجموعة طلعت مصطفى
مجموعة طلعت مصطفى
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احمد عبد القوى
جهزت  شركة طلعت مصطفى العقارية المقار الانتخابية في كل من الرحاب ومدينتي  ( كعادتها في كل انتخابات وكافة الاستحقاقات الديمقراطية )  وذلك استعدادًا لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب يومي 7 و 8 نوفمبر القادم.
 

وضمن مسئوليتها المجتمعية وتيسيرًا على قاطني المدينتين ، ستوفر طلعت مصطفى أتوبيسات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية ، وذلك في أجواء احتفالية وكرنفالية مع توزيع أعلام مصر على الناخبين  . 

وأعرب عدد كبير من سكان الرحاب ومدينتي عن سعادتهم بمبادرة شركة طلعت مصطفى التي اعتادت على تنظيم جميع الاستحقاقات الديمقراطية على أكمل وجه

وقال أحد سكان مدينتي: “طلعت مصطفى عامل احتفالات وكرنفال في يومين الانتخابات السبت 7 والأحد 8 نوفمبر في نادي مدينتي ونادي الرحاب، وجايب باصات تنقل الناس للجان وموسيقى وحيوزعوا أعلام مصر علشان يشجع الناس تنزل تنتخب من غير تعب بصراحة حاجة كويسة )


وتحرص طلعت مصطفى دائمًا على أن يتم الاقتراع بالتوازى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصارمة حرصًا على سلامة الناخبين ولتشجيعهم على المشاركة في العرس الديمقراطي ، وذلك عن طريق تعقيم المقار الانتخابة قبل وبعد بدء التصويت ، مع الحفاظ على المسافات الآمنة لانتظار الناخبين امام اللجان الانتخابية ، بالاضافة الى التشديد على ارتداء الكمامات الطبية للقائمين على العملية الانتخابية والناخبين على حد سواء. 

وتقع كل من الرحاب ومدينتي في نطاق التجمع الأول ، مقر قسم الدائرة السابعة ، وتضم بدر والنزهة والشروق والقطامية والتي يتنافس فيها 43 مرشح فردي وقائمتان انتخابيتان .

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