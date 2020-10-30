ضمن مسئوليتها المجتمعية.. احتفالات كرنفالية لـطلعت مصطفى بالرحاب ومدينتي استعدادا لانتخابات البرلمان

جهزت شركة طلعت مصطفى العقارية المقار الانتخابية في كل من الرحاب ومدينتي ( كعادتها في كل انتخابات وكافة الاستحقاقات الديمقراطية ) وذلك استعدادًا لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب يومي 7 و 8 نوفمبر القادم.





وضمن مسئوليتها المجتمعية وتيسيرًا على قاطني المدينتين ، ستوفر طلعت مصطفى أتوبيسات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية ، وذلك في أجواء احتفالية وكرنفالية مع توزيع أعلام مصر على الناخبين .





وأعرب عدد كبير من سكان الرحاب ومدينتي عن سعادتهم بمبادرة شركة طلعت مصطفى التي اعتادت على تنظيم جميع الاستحقاقات الديمقراطية على أكمل وجه





وقال أحد سكان مدينتي: “طلعت مصطفى عامل احتفالات وكرنفال في يومين الانتخابات السبت 7 والأحد 8 نوفمبر في نادي مدينتي ونادي الرحاب، وجايب باصات تنقل الناس للجان وموسيقى وحيوزعوا أعلام مصر علشان يشجع الناس تنزل تنتخب من غير تعب بصراحة حاجة كويسة )









وتحرص طلعت مصطفى دائمًا على أن يتم الاقتراع بالتوازى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصارمة حرصًا على سلامة الناخبين ولتشجيعهم على المشاركة في العرس الديمقراطي ، وذلك عن طريق تعقيم المقار الانتخابة قبل وبعد بدء التصويت ، مع الحفاظ على المسافات الآمنة لانتظار الناخبين امام اللجان الانتخابية ، بالاضافة الى التشديد على ارتداء الكمامات الطبية للقائمين على العملية الانتخابية والناخبين على حد سواء.



