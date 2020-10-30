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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يخصص 220 مليون يورو لنقل مصابي كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:35 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، تخصيص 220 مليون يورو لنقل مصابي فيروس كورونا بين دوله.
 
وتواجه أوروبا انتشارا متسارعا لكورونا من خلال إعادة الحجر العام في بعضها وتشديد للقيود في البعض الآخر، فيما يبحث القادة الأوربيون عن "عمل حازم على المستوى الأوروبي"، بعد أن سجلت القارة أكثر من 220 ألف إصابة جديدة يوميا.

وسارع العديد من الدول الأوروبية إلى فرض إجراءات مشددة لمواجهة تفشي الجائحة، فيما لجأت دول أخرى إلى قرارات حظر تجول، وهو إجراء يوصف في أغلب الأحيان بأنه خطوة أخيرة قبل إعادة فرض حجر كامل.

وفف ألمانيا أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل الأربعاء عن إجراءات جذرية بما في ذلك إغلاق لمدة شهر واحد للمطاعم والمراكز الترفيهية، إلى جانب دعم تصل قيمته إلى عشرة مليارات يورو لمساعدة الاقتصاد على تخفيف الصدمة. وقالت "يجب أن نتحرك الآن" لتجنب أن "نجد أنفسنا في حالة طوارئ صحية".

وأصبحت فرنسا واحدة من البلدان أو المناطق النادرة في أوروبا - إلى جانب إيرلندا ومقاطعة ويلز البريطانية - التي تختار حجر سكانها بالكامل.

ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض حجر لمدة شهر واحد على الأقل، وقال إن "بعض البلدان مثل إسبانيا وأيرلندا وهولندا اتخذت إجراءات أكثر صرامة في وقت أبكر من بلدنا. ومع ذلك، فنحن جميعا في النقطة نفسها، نواجه موجة ثانية تفوق طاقتنا وأصبحنا نعرف أنها ستكون على الأرجح أقسى وأكثر فتكا من الموجة الأولى". 

وأضاف "مثل كل جيراننا، يغرقنا التسارع المفاجئ للوباء"، فيما وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 1,28 مليون حالة، وعدد الوفيات 35 ألفا و823 حالة وفاة، في حين تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 119 ألفا و413 من المصابين.

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