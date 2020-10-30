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رياضة

جمال سلامي: سنلعب لقاء الزمالك كـ مباراة نهائي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
جمال سلامي
جمال سلامي
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مجدي سلامة
أكد حمزة اشتيوي الصحفي المغربي أن جمال سلامي مدرب الرجاء البيضاوي سيخوض مباراة الزمالك القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كأنها مباراة نهائية. 

وقال اشتيوي في تصريحات تليفزيونية : " تحدثت مع جمال السلامي مدرب الرجاء أمس وقال لي إنه سيأتي لمصر من أجل تحقيق انتصار غال".

وتابع : " جمال سلامي قال لي إنه سيخوض لقاء الزمالك كمباراة نهائي ".

واختتم : " مدرب الرجاء أكد للاعبيه أنه لابد من الفوز على الزمالك ، واعتباره مباراة نهائية لأن النهائي أيضًا سيقام في مصر فلابد من تحقيق الفوز في مصر ".

يذكر أن نادي الزمالك قد فاز على نظيره الرجاء بهدف للا شئ في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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