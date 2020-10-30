باعت فستان الزفاف .. سيدة تنتقم من خطيبة ابنها قبل الزواج بساعات .. صور

بالطبع سمعنا قصصا كثيرة عن الغيرة التي تكمن بين الكثير من الأمهات وزوجات الأبناء ، فإن بعض الأمهات تشعرن بالغيرة القاتلة حينما يحين وقت زواج أبنائهن و ترى أن الفتاة التي يرغب إبنها الواج منها عبارة عن سيدة تريد خطف طفلها ، فتبدأ في القيام بالمكايد .

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن سيدة بالغة من العمر 52 عاما ، قامت بإفساد أهم يوم في حياة إبنها لمجرد إحساسها بالغيرة من الفتاة التي كان يريد الزواج منها .





قامت السيدة بإخفاء فستان الزفاف الخاص بالعروس قبل الزفاف بساعات ، و أعلنت عن أنها بحاجة لبيع فستان بسرعة لأنها تحتاج المال لشراء أغراض خاصة بها دون أن تضع صور للفستان ، و ذكرت أن الفستان أبيض للزفاف .





ظن الجميع أنها تعلن عن بيع فستان زفافها الذي تحتفظ به منذ 30 عاما، و لم يتوقع أي شخص أنها تبيع فستان العروس الشابة .



