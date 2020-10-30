باعت فستان الزفاف .. سيدة تنتقم من خطيبة ابنها قبل الزواج بساعات .. صور

بالطبع سمعنا قصصا كثيرة عن الغيرة التي تكمن بين الكثير من الأمهات وزوجات الأبناء ، فإن بعض الأمهات تشعرن بالغيرة القاتلة حينما يحين وقت زواج أبنائهن و ترى أن الفتاة التي يرغب إبنها الواج منها عبارة عن سيدة تريد خطف طفلها ، فتبدأ في القيام بالمكايد .
حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن سيدة بالغة من العمر 52 عاما ، قامت بإفساد أهم يوم في حياة إبنها لمجرد إحساسها بالغيرة من الفتاة التي كان يريد الزواج منها .
قامت السيدة بإخفاء فستان الزفاف الخاص بالعروس قبل الزفاف بساعات ، وأعلنت عن أنها بحاجة لبيع فستان بسرعة لأنها تحتاج المال لشراء أغراض خاصة بها دون أن تضع صور للفستان ، و ذكرت أن الفستان أبيض للزفاف .
ظن الجميع أنها تعلن عن بيع فستان زفافها الذي تحتفظ به منذ 30 عاما، و لم يتوقع أي شخص أنها تبيع فستان العروس الشابة .
لاحظت العروس بعد إعلان حماتها أن فستان زفافها اختفى من الغرفة ، سألت كل الحاضرين من أصدقائها وأقاربها و لم يأت شخص بالإجابة عليها ، و قامت بإنهاء إجراءات الزفاف و عادت إلى المنزل مصابة بصدمة نفسية و اكتشفت بعدها بأسبوعين أن حماتها باعت الفستان .