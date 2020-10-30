أحدث ظهور لـ مؤمن زكريا بعد خضوعه للعلاج

نشر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر مؤمن زكريا بالصورة مع أحد الأصدقاء أمام أحد المولات الكبرى بالقاهرة بعد خضوعه للعلاج الطبيعي وتحسن حالته.





يذكر أن الفنان تامر حسني اهدي مؤمن زكريا أغنية "ترجعلنا بالسلامة" من كلمات منة عدلى القيعى، ألحان عبد الرحمن رشدى، توزيع تميم، وتقول كلماتها: "مش لوحدك تبقى فى قلب غيرك سايب علامة.. وأنت سيبت حاجات كتيرة دمع وفرح وابتسامة.. ذكريات مبتتنسيش واللى أكتر جاى ياما.. كلنا بنستنى يوم يوم ما ترجع بالسلامة، كل واحد فينا مؤمن إنك أقوى ما فى الحكاية، صورتك بتكلمنا ديمًا حتى وأنت بعيد معانا، لو جيه يوم ووقعت لازم ترجع أقوى من البداية، زى ما ياما هتفنا اسمك النهاردة ليك غنانا".







