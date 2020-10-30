السيد: رمضان صبحي اتربى في الأهلي أكتر من بيته .. وتجربته في الاحتراف فاشلة





وقال رمضان السيد في تصريحات تليفزيونية : " حزين على رحيل رمضان صبحي من النادي الأهلي بهذه الطريقة".





وتابع : " رمضان صبحي تربى في النادي الأهلي أكثر من مما تربى في بيته حيث تواجد عدة سنوات بالفريق ".





واختتم : " رمضان صبحي فشل في تجربته الإحترافية في إنجلترا من وجهة نظري ، واللاعب أخطأ في الرحيل لبيراميدز ".





يذكر أن رمضان صبحي قد انتقل إلى نادي بيراميدز بعد إنتهاء إعارته مع الأهلي قادمًا من هادرسفيلد الإنجليزي.

أكد رمضان السيد المدير الفني لنادي بلدية المحلة أن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز تربى في الأهلي أكثر مما تواجد في منزله مشيرًا إلى فشله في تجربة الإحتراف.