نصب عليا.. مواطنة تستغيث بعد النصب عليها وزواجها بعقد مزور وتطالب بإثبات نسب ابنتها

استغاثت سيدة بسبب زواجها بشاب يدعى " أحمد محمد محمود عبد الخالق" قاطن بمنطقة الهرم، نصب عليها وعلى أهلها بعقد ومأذون مزورين.





وكشفت السيدة أنه فور علمه بحملها طالبها بتسقيط الحمل وبعد رفضها هددها بالقتل وقام بضربها وأرسل إليها بلطجية للتعدى عليها بالضرب المبرح.





وناشدت السيدة النائب العام بالتدخل لإنقاذها وأخذ حقها من النصاب الهارب قائلة " انا أرجوكم علشان خاطر بنتي اللي ملهاش ذنب في اللي حصل ده انا اتأذيت كتير اوي حقى مسامحة فيه بس حق بنتى ده قضيتي اللي هفضل احارب فيها لآخر لحظة في عمري.





أكدت السيدة عبر لايف بثته عبر حسابها بموقع التواصل فيس بوك، تملك أدلة إدانة بالصوت والفيديو على المتهم بتعديه عليها وإرساله بلطجية لها، مبينة أن المحامي الذي وكلته تخلى عنها ووقف بجانب زوجها النصاب بعد تلقيه رشوة مالية منه.







