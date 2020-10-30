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فن

دينا فؤاد تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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مصطفى كرم
احتفلت الفنانة دينا فؤاد عبر حسابها بإنستجرام بذكرى مولد أعظم الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

وكتبت دينا فؤاد عبر انستجرام قائلة "سيدنا محمد كان أكثر الناس همًا ، لكنه رغم ذلك كان أكثرهم تبسمًا في ذكرى ميلاد أشرف خلق الله صلوا عليه وسلموا تسليمًا وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلام #دينا_فؤاد". 

وشاركت الفنانة  دينا فؤاد في بطولة مسلسل "جمال الحريم" مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية إنتاج تامر مرسي - حسام شوقي، إخراج: منال الصيفي، تأليف: سوسن عامر".


جمال الحريم" بطولة كل من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد فى الدراما كان مسلسل "الاختيار" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، مع أمير كرارة، أحمد العوضي.

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