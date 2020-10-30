السفير الروسي لدى إسرائيل: نؤيد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية دون إغفال فلسطين

صرح السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، اليوم الخميس، بأن روسيا تدعم عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، إيمانًا منها بأن الوقت قد حان لحل المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية، من أجل تحقيق تسوية دائمة ومستقرة في المنطقة.





وقال فيكتوروف- في تصريح خاص لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "التطبيع بين دول المنطقة في حد ذاته ظاهرة إيجابية ومفيدة للغاية، ولا يمكن إلا الترحيب به".





وأضاف: "لذلك، بينما نؤيد بلا شك تطبيع إسرائيل مع جيرانها، فإننا نلفت الانتباه إلى أن الوقت قد حان للتوجه إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من أجل تحقيق تسوية دائمة وشاملة ومستقرة في منطقتنا".



