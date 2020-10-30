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منوعات

اتفق والداها على قتلها .. وفاة طفلة بعد منع الطعام والشراب عنها لمدة أسبوع .. صور

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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مريم صليب
بعض الأشخاص لا يتمتعون بالرحمة في قلوبهم حتى على المقربين إليهم ، بل جمود قلوبهم و تحجر مشاعرهم قد يدفعهم للقيام بجرائم دون أن يشعروا . 
 
حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الشرطة البريطانية ألقت القبض على شاب و زوجته، الأول بالغ من العمر 28 عاما ، و زوجته 24 عاما بتهمة القتل العمد لإبنتهما . 

ذكرت التقارير الطبية للفتاة المتوفية البالغ عمرها 5 سنوات ، لأنها توفت نتيجة الجفاف و نقص الاكسجين في الدم ، نتيجة لمنع الطعام و الشراب عنها لمدة اسبوع . 

قال الابويان في التحقيقات ، انهما كانا يتبعان طريقة العقاب الشديد مع طفلتهما كأي ابوين يريدان عقاب طفلهما ولم يتخيلا أن العقاب سيتسبب في موتها . 

جدير بالذكر أن جدتها قالت أن الطفلة ولدت بمشاكل صحية و لم يتوقع الاطباء ان تعيش أكثر من عامين ، فكان وصولها إلى سن 5 سنوات هي معجزة إلهية . 
اتفق والداها على قتلها .. وفاة طفلة بعد منع الطعام والشراب عنها لمدة أسبوع .. صور
اتفق والداها على قتلها .. وفاة طفلة بعد منع الطعام والشراب عنها لمدة أسبوع .. صور

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