اتفق والداها على قتلها .. وفاة طفلة بعد منع الطعام والشراب عنها لمدة أسبوع .. صور

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الشرطة البريطانية ألقت القبض على شاب و زوجته، الأول بالغ من العمر 28 عاما ، و زوجته 24 عاما بتهمة القتل العمد لإبنتهما .





ذكرت التقارير الطبية للفتاة المتوفية البالغ عمرها 5 سنوات ، لأنها توفت نتيجة الجفاف و نقص الاكسجين في الدم ، نتيجة لمنع الطعام و الشراب عنها لمدة اسبوع .





قال الابويان في التحقيقات ، انهما كانا يتبعان طريقة العقاب الشديد مع طفلتهما كأي ابوين يريدان عقاب طفلهما ولم يتخيلا أن العقاب سيتسبب في موتها .





جدير بالذكر أن جدتها قالت أن الطفلة ولدت بمشاكل صحية و لم يتوقع الاطباء ان تعيش أكثر من عامين ، فكان وصولها إلى سن 5 سنوات هي معجزة إلهية .

بعض الأشخاص لا يتمتعون بالرحمة في قلوبهم حتى على المقربين إليهم ، بل جمود قلوبهم و تحجر مشاعرهم قد يدفعهم للقيام بجرائم دون أن يشعروا .