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رياضة

محمد صلاح يهنئ متابعيه بالمولد النبوي الشريف

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:22 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم
احتفل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بالمولد النبوي الشريف. 

وكتب محمد صلاح عبر تويتر قائلا "‏كل عام والأمة الإسلامية والعربية بكل خير وسعادة بمناسبة المولد النبوي الشريف" 

ونشرت تقارير إنجليزية صورا لـ محمد صلاح وهو يتحرك بصعوبة عقب انتهاء المباراة ويبدو على ملامحه الانزعاع والألم.

ورد محمد صلاح على أنباء إصابته بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يتدرب بشكل طبيعي للغاية.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على ميتيلاند الدنماركي بهدفين دون رد، حيث أحرز "مو" هدف الريدز الثاني من ركلة جزاء.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، ويحل أتلانتا الإيطالي ثانيا بـ 3 نقاط، وأياكس الهولندي ثالثا بنقطة وحيدة، وميتييلاند الدنماركي رابعا بدون نقاط

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