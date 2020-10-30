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فن

سكارليت جوهانسون تدخل القفص الذهبي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون
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شروق ابراهيم
كشفت عدد من المواقع والصحف الاجنبية عن زواج النجمة العالمية سكارليت جوهانسون من كولين جوست في العطلة الاسبوعية الماضية ، بعد مرور ٥ اشهر على خطوبتهما.

وقالت الصحف الاجنبية ان حفل زفاف سكارليت جوهانسون اقيم في نطاق ضيق بسبب تداعيات فيروس كورونا اضافة لذلك انياع الاجراءات الاحترازية من قبل الحاضرين من الاهل والاصدقاء المقربين.

ارتبطت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون رسميا بالممثل الامريكي الكوميدي كولن جوست نجم برنامج snl الشهير بعد علاقة غرامية استمرت قرابة عامين، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية.

وتعد هذه الزيجة الثانية لـ سكارليت بعد زواجها من الممثل الكندي ريان رينولدز ومن الصحفي الشهير رومان دوريا، الذي أنجبت منه طفلتها الوحيدة روز التي تبلغ من العمر 5 أعوام. 


ولم يسبق الزواج لـ كولن الذي يكبر سكارليت في العمر بـ عامين، حيث ظلا مختفيين عن الأنظار وعلاقتهما بعيدة عن الأضواء لفترة طويلة.

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