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رياضة

ساب الملعب لكن عمره ما ساب النادي .. الخطيب موهبة كروية إدارية عاشق للقلعة الحمراء

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:05 ص
بيبو
بيبو
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مجدي سلامة
" ساب الملعب لكن عمره ما ساب النادي " هكذا أبرز الفنان حسام حبيب في أغنيته لمحمود الخطيب ، حب الأسطورة الأهلوية للقلعة الحمراء .

ويحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الجمعة ، بعيد ميلاده الـ 66 ، كأحد أساطير القلعة الحمراء على مدار التاريخ. 

ويستعرض صدى البلد خطوات بيبو بعد الاعتزال :.

- بعد اعتزال بيبو لكرة القدم  رشح نفسه كعضو في مجلس إدارة عبده صالح الوحش وفاز بنجاح كبير ولكنه استقال بسبب بعض الخلافات التي رأي معها عدم قدرته على استمراره في العمل وبالفعل سقط المجلس في عام 1991 وجاء المايسترو صالح سليم ليعدل من الأوضاع حيث تراخت نتائج الفريق الأول بشدة.

وبعد ذلك اتجه بيبو لمجال الإدارة والتسويق حيث عمل في وكالة الأهرام للإعلان بجانب تأسيسه لشركة سياحية مع بعض الأفراد الآخرين ولكنه لم يستطع البعد عن كرة القدم فعاد إليها مرة أخرى كعضو في اللجنة التي رأسها السياجي لرئاسة الكرة عام 1996 لحين إجراء الانتخابات التي أفرزت سمير زاهر في ولايته الأولى وتم تعيين الخطيب كمدير للمنتخب الأول مع فاروق جعفر كمدرب عام.

ثم قرر بيبو العودة للنادي الأهلي رغبة منه في البقاء بداخله طيلة العمر حيث شغل منصب أمين الصندوق ثم منصب نائب الرئيس مع مجلس حسن حمدي  قبل أن يترأس مجلس الإدارة منذ أواخر عام 2017.

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