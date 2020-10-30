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رياضة

بطولات وإنجازات .. تاريخ من الذهب يحمله محمود الخطيب

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
بيبو
بيبو
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مجدي سلامة
يحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الجمعة ، بعيد ميلاده ال 66 كأحد أهم أساطير القلعة الحمراء على مدار التاريخ. 

ولعب محمود الخطيب 16 عامًا مع نادي القرن الإفريقي حاملًا العديد من الجوائز الفردية والبطولات والإنجازات الجماعية التي تُزين مسيرته. 

ويستعرض صدى البلد أبرز إنجازاته كلاعب مع النادي الأهلي :.

- لعب 16 عامًا مع الشياطين الحمر، وفاز الخطيب بعشر ألقاب دوري و5 كؤوس مصرية. 

كما صنع التاريخ في المسابقات القارية حيث سجل 37 هدفًا في 49 مباراة، وهو رقم قياسي لم يتم تجاوزه حتى الآن. 

رفع الخطيب مع الأهلي بطولة كأس أفريقيا للأندية البطلة (سلف دوري أبطال أفريقيا) عامي 1982 و1987، وكأس الكؤوس الأفريقية في أعوام 1984، 1985 و1986. 

على الساحة الدولية، ظهر الخطيب لأول مرة مع الفريق الوطني عام 1974 وشارك مع الفراعنة في الألعاب الأولمبية لعام 1980 و1984. 

وفاز بكأس الأمم الأفريقية عام 1986. وحصل الخطيب على ألقاب فردية أبرزها أفضل لاعب أفريقي عام 1983 من مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى لقب هداف الدوري المصري موسمي 1977-78 و1980-81.

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