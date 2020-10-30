بعد تأجيل مباراة النهائي .. الاتحاد الإفريقي يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الإتحاد_الافريقي بعد اصدار قرار بتأجيل مباراة النهائي ونصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى..





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اللي بيحصل في الاتحاد الافريقي هو نتاج فساد قاره بـ أكملها والأيام بتثبت يوم بعد يوم كلام عمرو فهمي عن قوة المغاربه داخل الكاف ومجاملاتهم في جميع البطولات واخواتنا الزمالكاوية كانوا واقفين ضده وفي صف أحمد أحمد.. ربنا يرحمك يا عمرو" و "‏"اكثر بلدين يحظيان بالمحاباة من الاتحاد الافريقي هم المغرب وتونس"رحم الله عمرو فهمي".









وقال آخرون" ‏عمرو فهمي انضف من كان في الاتحاد الأفريقي القذر ربنا يرحمك يا قائدنا" و" ‏رحم الله القائد ابن التالته شمال الذى كان لا يخاف احد وحارب كل ما هو فاسد داخل الاتحاد الافريقي اتحاد العار واظهر الوجوه كلها ولكنه لم يسلم من كتر الافاعي داخل الاتحاد رحم الله القائد عمرو فهمي ".



