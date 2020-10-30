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رياضة

بعد تأجيل مباراة النهائي .. الاتحاد الإفريقي يتصدر تويتر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:51 ص
الإتحاد الإفريقي
الإتحاد الإفريقي لكرة القدم
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الإتحاد_الافريقي بعد اصدار قرار بتأجيل مباراة النهائي ونصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى.. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اللي بيحصل في الاتحاد الافريقي هو نتاج فساد قاره بـ أكملها والأيام بتثبت يوم بعد يوم كلام عمرو فهمي عن قوة المغاربه داخل الكاف ومجاملاتهم في جميع البطولات واخواتنا الزمالكاوية كانوا واقفين ضده وفي صف أحمد أحمد.. ربنا يرحمك يا عمرو" و "‏"اكثر بلدين يحظيان بالمحاباة من الاتحاد الافريقي هم المغرب وتونس"رحم الله عمرو فهمي".


وقال آخرون" ‏عمرو فهمي انضف من كان في الاتحاد الأفريقي القذر ربنا يرحمك يا قائدنا" و" ‏رحم الله القائد ابن التالته شمال الذى كان لا يخاف احد وحارب كل ما هو فاسد داخل الاتحاد الافريقي اتحاد العار واظهر الوجوه كلها ولكنه لم يسلم من كتر الافاعي داخل الاتحاد  رحم الله القائد عمرو فهمي ".

واضاف اخرون" ‏ليه منطلبش مراقبه من الفيفا على الاتحاد الافريقي اللي عليه قضايا فساد اصلا واللي اخر بطولة فيه  اتحسمت في المحكمه الرياضيه " و" ‏كل ما بشوف فساد الاتحاد الأفريقي بفتكر الزعيم عمرو فهمي وكلامه عن فساد احمد احمد والمنظومة الي معاها ، الله يرحمك يا زعيم". 

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