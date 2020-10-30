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منوعات

اللي معاه قرش محيره .. ثري يتسبب في أزمة مرورية بعد إلقاء ماله من النافذة .. تفاصيل

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ألقت الشرطة الصينية القبض على ثري صيني قام بإلقاء أمواله على المواطنين في الشارع من نافذة شقته في الدور ال30  ، مما تسبب في حدوث ازمة في المرور . 

حسب ما ورد في صحيفة " الجارديان ، فإن الشرطة الصينية قامت بإلقاء القبض على أحد المواطنين في مدينة تشونجتشينج ، بعد أن تسبب في كارثة مرورية ضخمة في المدينة . 

وفقا لتقارير الشرطة ، فإن الرجل ألقى بكميات كبيرة من ماله عن طريق نافذة المنزل، و كررها أكثر من مرة و لاحظ المارة هطول المال من السماء كالمطر و بدأوا يتجمعوا لجمع المال فتسببوا في تعطل حركة المرور . 

ألقت الشرطة القبض على الرجل ـ و تبين من التحقيقات أنه كان تحت تاثير المخدرات و لم يكن يدري ما يقوم به ، و حينما استيقظ شعر بالخوف الشديد بعد أن وجهت الشرطة تهمة تعاطي المخدرات و تعطيل حركة السير في المدينة . 

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