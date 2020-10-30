اللي معاه قرش محيره .. ثري يتسبب في أزمة مرورية بعد إلقاء ماله من النافذة .. تفاصيل





حسب ما ورد في صحيفة " الجارديان ، فإن الشرطة الصينية قامت بإلقاء القبض على أحد المواطنين في مدينة تشونجتشينج ، بعد أن تسبب في كارثة مرورية ضخمة في المدينة .





وفقا لتقارير الشرطة ، فإن الرجل ألقى بكميات كبيرة من ماله عن طريق نافذة المنزل، و كررها أكثر من مرة و لاحظ المارة هطول المال من السماء كالمطر و بدأوا يتجمعوا لجمع المال فتسببوا في تعطل حركة المرور .





ألقت الشرطة القبض على الرجل ـ و تبين من التحقيقات أنه كان تحت تاثير المخدرات و لم يكن يدري ما يقوم به ، و حينما استيقظ شعر بالخوف الشديد بعد أن وجهت الشرطة تهمة تعاطي المخدرات و تعطيل حركة السير في المدينة .

ألقت الشرطة الصينية القبض على ثري صيني قام بإلقاء أمواله على المواطنين في الشارع من نافذة شقته في الدور ال30 ، مما تسبب في حدوث ازمة في المرور .