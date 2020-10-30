مصر تسجل 179 إصابة جديدة بكورونا.. أمريكا تفرض عقوبات على إيران.. وهجوم إرهابي جديد يستهدف فرنسا.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

الإدارة الأمريكية تبلغ الكونغرس عزمها بيع مقاتلات إف - 35 للإمارات

السعودية تبدأ استقبال معتمري الخارج اعتبارًا من بعد غد

اعتقال سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

ماكرون بعد هجوم نيس: هوجمنا لأجل قيمنا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 13 حالة وفاة و179 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 99متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99273 حالات.





وتحت عنوان "هل يمكن التوصل لاتفاق نهائي حول سد النهضة؟"، نشرت "الأنباء" تقريرًا يسلط الضوء على مسار المفاوضات المتوقفة منذ عدة شهور لسد النهضة الإثيوبي، والتي لم تسفر آخر جولاتها إلا عن تعميق الهوة بين الأطراف الثلاثة، حيث قال إن مصر لم تعلق على الرئيس الأمريكي وقبلت بالدعوة للتفاوض ـ رغم يقينها بفشلها ـ لتأكيد أنها باقية على طاولة التفاوض ولم تنسحب، بغية التوصل الى تفاهمات للحل وآليات لفض النزاعات التي قد تحدث في المستقبل والسعي الى حل النزاعات سلميا، وتمسكا بالنهج التفاوضي بعيدا عن التصعيد العسكري.





وأشار التقرير إلى أن جولة المفاوضات القادمة الأسبوع المقبل ستكون فرصة حقيقية لاختبار قدرة الاتحاد الأفريقي على تقريب وجهات النظر وحل النقاط العالقة أو زيادة الأزمة تعقيدا.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن الولايات المتحدة وافقت على بيع ٥٠ طائرة من طراز إف-35»المتطورة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة من شأنها أن تحدث تغييرا في ميزان القوى الإقليمي.





وقالت "الجريدة" إنه بعد توقف دام نحو 9 اشهر، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية استعدادها لاستقبال المعتمرين من الخارج ابتداء من اول نوفمبر المقبل في ظل تخفيف إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.





وتبدأ المرحلة الثالثة للعودة للعمرة عبر فتح الباب للمعتمرين من خارج السعودية والتي ترفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100%، لتصل طاقتها التشغيلية في الحرم المكي إلى 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مصل و19.500 زائر.





وذكرت "الأنباء" أن السلطات الأمنية السعودية أعلنت القبض على مواطن سعودي بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة ما أدى إلى تعرضه لإصابات طفيفة.





دوليًا، قالت "الراي" إن الولايات المتحدة أعلنت، فرض عقوبات على عدة أفراد وكيانات مرتبطة بإيران، وأكدت الخزانة الأمريكية أن بعض المستهدفين من الأفراد والكيانات في الصين، وذلك في أحدث تحرك من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الأمريكية.





وذكرت "الوطن" أن حادثة طعن وقعت صباح أمس في نيس بفرنسا، حيث قام شاب تونسي بقتل 3 أشخاص من بينهم امرأة قتلت نحرا، وجرح آخرون، مشيرةً إلى أن الادعاء الفرنسي أكد أنه وصل بالقطار حاملا بطاقة هوية تابعة للصليب الأحمر الإيطالي مضيفا أنه بدل ملابسه في محطة القطار ثم ترجل إلى الكنيسة ليشرع في هجومه.





وقال مصدر أمني تونسي إن العويساوي ينحدر من قرية سيدي عمر بوحجلة بالقيروان وكان يقيم في صفاقس مشيرا إلى أن الشرطة ذهبت الى عائلته اليوم الخميس وتجري تحقيقات معهم.





ونقلت "الأنباء" عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قوله إن فرنسا هي التي هوجمت، مشيًرا الى أن القيم الفرنسية تدعم الحرية لجميع الأديان.



