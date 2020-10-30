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أخبار العالم

مقتل العشرات في اشتباكات عنيفة بإثيوبيا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت حكومة إثيوبيا، أمس، أن 27 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين ولايتين تشهدان نزاعا على الحدود منذ فترة وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أعمال عنف عرقي متزايدة.

وأضافت الحكومة في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" أن القتلى سقطوا "بسبب صراعات على حدود (المنطقة) الصومالية وعفر". 

واشتبكت فصائل مسلحة من الولايتين الواقعتين بشرق البلاد من قبل بسبب حدودهما المتنازع عليها.

وأكد علي بيديل المتحدث باسم المنطقة الصومالية سقوط القتلى واتهم المسلحين في عفر بالمسؤولية عن سقوطهم.

وكانت الحكومة الاتحادية قد أعادت رسم الحدود بين الولايتين في عام 2014 ونقلت ثلاث بلدات صغيرة إلى عفر، لكن المنطقة الصومالية تريد استعادتها منذ ذلك الحين.

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