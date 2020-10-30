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أخبار العالم

البنتاجون يكشف عن تهديدات إيرانية ضد مسئولين أمريكيين انتقاما لمقتل قاسم سليماني

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن عددا من مسئولي البنتاجون مستهدفون بتهديدات أمنية مرتبطة بعملية تصفية القيادي في "الحرس الثوري الايراني" قاسم سليماني في يناير الماضي على يد سلاح الجوّ الأمريكي.

ونقلت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية عن مسئولين في البنتاحون أن هذه التهديدات مازالت ماثلة وهي داخل الولايات المتحدة.

وأفادت معلومات في البنتاجون أن معلومات أمنية تقاطعت مع وكالة الاستخبارات المركزية الـ سي آي آيه ومكتب التحقيقات الفيدرالي الـ إف بي آي، وهي تكشف عن وجود تهديدات انتقامية منذ الـ 22 من سبتمبر وتستهدف كبار المسئولين الأمريكيين الذين خططوا ونفذوا عملية التخلّص من سليماني. 

وكشفت المعلومات أيضا أن حادثا تعرّض له مسئول رفيع في البنتاحون في سبتمبر الماضي، حيث قام مواطن من أصل إيراني مقيم في ولاية فيرجينيا بتعقب سيارته بعد مغادرته البنتاغون لنحو سبعة أميال.

ن جهته، صرّح مساعد وزير الدفاع للشئون العامة جوناثان هوفمان أن "البنتاجون يأخذ بجدية أمن العاملين لديه، وبالتالي فإنه لن تتم مناقشة المعلومات الإستخباراتية المتعلقة بالتهديدات المحتملة ضدّ قادة رفيعين في وزارة الدفاع".

وأضاف هوفمان أن تحرّكات كبار المسئولين في البنتاجون وسفرهم الى الخارج هو أمر يتقرر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأمريكية ومع تلك التابعة للدولة المضيفة. 

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البنتاجون يكشف عن تهديدات إيرانية ضد مسئولين أمريكيين انتقاما لمقتل قاسم سليماني

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