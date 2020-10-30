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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. فيفا يحتفل بعيد ميلاد محمود الخطيب .. وأحدث ظهور لـ مؤمن زكريا بعد خضوعه للعلاج

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
الخطيب
الخطيب
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"،. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي واسطورة الكرة المصريه بعيد ميلاده ال 66.

ونشرت الصفحة الرسمية ل فيفا بالعربي صورة للخطيب بتيشرت الأهلي وعلقت قائلة "‏عيد ميلاد سعيد... كابتن بيبو  أسطورة الأساطير الذي حفر إسمه بحروف من ذهب في القلوب وفي تاريخ الكرة المصرية والعربية محمود الخطيب يتم 66 سنة اليوم شكرًا على المتعة.. شكرًا على الذكريات وخالص التمنيات بدوام النجاح وحب الجماهير".



نشر مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي صورة جديده له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مؤمن زكريا بالصورة مع احد أصدقاء بأحد امام احد المولات الكبرى بالقاهرة بعد خصوعه للعلاج الطبيعي وتحسن حالته.



علق الكابتن أحمد شوبير  حارس مرمي النادي الاهلي السابق. على حمل محمد النني لاعب فريق ارسنال الانجليزي شارة قيادة الفريق لأول مره في تاريخه في مباراة امس ضدد فريق جاره دوندالك. 

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏لقطة اليوم  صورة تاريخية في الكرة المصرية والعربية محمد النني كابتن أرسنال الانجليزي". 





شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
. وظهرت دنيا برفقة الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت وشيكو وعدد من نجوم الفن في عشاء بأحد المطاعم الكبرى بالقاهرة.

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